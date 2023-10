La Lista Marini si sta muovendo in maniera autonoma e indipendente, anche e soprattutto nell'ambito del centrosinistra. Non tanto e non soltanto per un confronto ormai continuo con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Quanto per il modo di porsi all'interno del centrosinistra: se qualcuno pensava che potesse esserci un allineamento nei confronti del Pd è rimasto deluso.

La linea della civica

L'ex sindaco Michele Marini non ha rinnovato l'iscrizione al Partito Democratico. Dunque non è un tesserato. Stesso discorso per il consigliere Andrea Turriziani. Ed è questo il motivo per il quale quest'ultimo non ha partecipato alla riunione che si è svolta qualche sera fa tra i consiglieri tesserati del Pd. Va pure aggiunto che nel recente passato c'è stata una collaborazione evidente tra Michele Marini e Antonio Pompeo, già presidente della Provincia e sindaco di Ferentino e primo dei non eletti del Pd alle regionali. Non è un segreto che sia il consigliere Andrea Turriziani che il coordinatore della lista civica Francesco Trina si confrontano quotidianamente sia con Michele Marini che con Antonio Pompeo. Inoltre va tenuto presente che alle comunali di sedici mesi fa la Lista Marini si è presentata per conto proprio. «Non siamo un'appendice del Pd», hanno spesso ripetuto (e ripetono) dalla Lista Marini. Fra l'altro in quasi un anno e mezzo le opposizioni sono riuscite soltanto sporadicamente a portare avanti "battaglie" politiche unitarie. La forza di inerzia non basta. Da settimane il nome di Michele Marini è tornato a circolare per la segreteria del circolo frusinate del Pd. Il nome è stato avanzato dai tre consiglieri Dem: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Da parte della Federazione provinciale non c'è stata una chiusura. Bisognerà vedere gli sviluppi. Marini però è uno abituato a fiutare l'aria politica. Cercherà di giocare d'anticipo.

Il bivio

Ingresso in maggioranza o possibile appoggio esterno? Sono le due opzioni sul tavolo, inutile girarci intorno. I segnali d'altronde ci sono tutti ormai da mesi. Il punto di svolta è stato rappresentato dalla presa di distanza del consigliere Andrea Turriziani rispetto al documento di forte critica nei confronti dell'Amministrazione Mastrangeli di qualche mese fa. Quella nota fu firmata dal Partito Democratico e dalla Lista Marzi. Non dalla Lista Marini e neppure dal Polo Civico e dal Partito Socialista Italiano. In quel momento si capì chiaramente che l'opposizione era fortemente spaccata. L'altro segnale inequivocabile è stato rappresentato dalle dichiarazioni che il coordinatore della Lista Marini Francesco Trina ha rilasciato a Ciociaria Oggi. Una in particolare: «Voteremo le variazioni di bilancio». Trina calcolò quella mossa al millimetro, per giocare d'anticipo. In vista della successiva seduta del consiglio comunale. Sul piano politico un colpo di fioretto, che ha sparigliato le carte sia all'interno del centrodestra che del centrosinistra. Poi ci sono stati i recenti incontri con Riccardo Mastrangeli e le tante telefonate da parte di esponenti della maggioranza. Anche se nel centrodestra c'è pure chi mantiene dubbi e riserve su eventuali aperture all'opposizione. In realtà la strada appare solcata. La sensazione è che il punto di caduta possa essere rappresentato dall'ipotesi dell'appoggio esterno. Nelle ultime ore il Partito Democratico ha chiesto a Michele Marini chiarimenti sull'operato della lista civica e sulla mancata partecipazione di Andrea Turriziani alla riunione di qualche sera fa. Non si hanno notizie della convocazione di un summit del centrosinistra e questo lascia intendere che la Lista Marini ha risposto picche. Ma c'è di più: probabilmente si è deciso di non sedersi attorno allo stesso tavolo per evitare di certificare una ulteriore (e probabilmente irrimediabile) spaccatura. Inoltre l'iniziativa dei Democrat appare tardiva, perché magari il problema del "recupero" di Michele Marini bisognava porselo prima. È da tempo che l'ex sindaco non ha la tessera di partito. Perfino il sostegno alla candidatura di Domenico Marzi e al centrosinistra nel 2022 è avvenuto attraverso una lista civica. Non nel Partito Democratico. Un elemento indicativo, soprattutto se letto alla luce di quello che è accaduto e che sta succedendo adesso. La Lista Marini si è ritagliata uno spazio importante all'interno del consiglio comunale e si sta muovendo lungo la linea di frontiera fra i due schieramenti. Certo è che le opposizioni devono porsi il problema dei prossimi tre anni e mezzo. Nel senso che dopo tre sconfitte consecutive il centrosinistra non può pensare di costruire un'alternativa all'ultimo istante utile. Sia sul versante della candidatura a sindaco che su quello della coalizione.

Candidature alle provinciali

Le elezioni per i dodici consiglieri provinciali rappresenteranno uno snodo per tutti i partiti politici. In ogni Comune. Il meccanismo del voto ponderato (riservato agli addetti ai lavori) impone delle strategie precise e mirate. Il gruppo consiliare del Pd di Frosinone (Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi) si aspetta una candidatura eleggibile. Vero che il capoluogo, insieme a Cassino, ha l'indice di ponderazione più alto. Però non basta, perché è evidente che servirà un gioco di squadra forte e riconoscibile. Bisogna considerare che poi a giugno ci saranno le amministrative in 39 Comuni. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Non è escluso che la linea del partito possa essere quella, per le provinciali, di puntare soprattutto su esponenti dei Comuni al voto. Per garantire degli equilibri evidentemente. Ma stavolta il gruppo di Frosinone non farà finta di nulla.