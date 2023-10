Su quanti consiglieri di maggioranza conta il sindaco? A questa domanda Riccardo Mastrangeli risponde così: «Lo vedremo alla prossima seduta di consiglio». In teoria la coalizione potrebbe scendere da 22 a 19 o 18. Sono quattro i consiglieri che non hanno firmato la mozione di fiducia al primo cittadino: il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). A Pizzutelli e Bortone sono state revocate le deleghe, rispettivamente allo Scalo e ai rapporti con l'Università. Nessuno però ha detto di non sentirsi più parte della coalizione.

I motivi della revoca

Il sindaco Riccardo Mastrangeli afferma: «Io non ho cacciato nessuno, questo concetto deve essere chiaro. Le deleghe, soprattutto quelle ai consiglieri, hanno carattere fiduciario. I fatti dicono che loro hanno sfiduciato il sottoscritto non firmando la mozione dopo il vertice della verifica». Anselmo Pizzutelli aveva dichiarato nei giorni scorsi: «Accetto con serenità la revoca delle deleghe. Anzi, se dovevano essere un bavaglio, allora ha fatto bene il sindaco a ritirarmele. Non posso accettare di non esprimere le mie perplessità su temi amministrativi. Perché non ho firmato la mozione di fiducia? Perché non serviva: ho votato il bilancio consolidato dopo aver votato il documento contabile e gli equilibri». Una situazione di forte conflittualità. Mastrangeli effettua una distinzione però: un conto sono le interrogazioni nei confronti degli assessori e del sindaco (comunque indicative di una mancanza di sintonia all'interno della maggioranza), altro discorso è rappresentato dalla mancanza della firma sulla mozione di fiducia. Per completare il discorso, da tempo c'erano delle diversità di opinioni tra Mastrangeli e Pizzutelli. In particolar modo sulle misure del Piano urbano della mobilità sostenibile: le piste ciclabili, il tracciato del Bus Rapid Transit, il futuro assetto di piazzale Kambo dopo i lavori di riqualificazione. Resta il fatto, però, che Riccardo Mastrangeli non ha riassegnato le deleghe, trattenendole ad interim per sé. Come se volesse lasciare comunque un canale aperto di confronto? Lo vedremo.

Laboratorio Scalo

Si tratta del Comitato fondato da Anselmo Pizzutelli, che lo ha guidato per anni portando avanti decine e decine di "battaglie" civiche. Hanno scritto il Comitato Laboratorio Scalo: «L'attività di controllo e critica costruttiva propria di ogni singolo consigliere, che sia di opposizione o di maggioranza, viene vista come un atto di insubordinazione e non come uno strumento di democrazia. Il denunciare puntualmente le criticità per poterle correggere, viene interpretato come "remare contro". Bene, dobbiamo prendere atto che tutto ciò che è stato fatto in questi mesi è stato fatto bene? Che le piste ciclabili sono state realizzate bene? Che gli alberi tolti o spostati era giusto che lo fossero? Che il Brt è una buona cosa e non intralcerà il traffico? Che la viabilità è perfetta? Che le convenzioni sono sempre state rispettate?». Continua il post: «Ora, come abbiamo sempre fatto, continueremo puntualmente a fare la nostra parte di cittadini, segnalando le eventuali criticità, sempre nell'ottica del dialogo e per migliorare la qualità della nostra città. Ricordando a tutti che non abbiamo la memoria corta e se l'Amministrazione non lavorerà bene, ne trarremo le giuste conclusioni alle prossime elezioni».

Il centrodestra

La maggioranza non sembra essersi scomposta per le ultime vicende consiliari. Il meccanismo dello svolgimento della seduta consiliare in seconda convocazione dà margini importanti alla coalizione di centrodestra. Inoltre in questi sedici mesi le opposizioni non hanno mai dato neppure la sensazione di poter mettere in difficoltà la coalizione di governo. Si tratta di un altro elemento che va tenuto in considerazione.