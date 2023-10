«Ne prendano atto per il bene della città: Frosinone non può permettersi di restare ferma per altro tempo». A distanza di quattro giorni dal terremoto politico interno alla maggioranza di centrodestra arriva una dura presa di posizione da parte del circolo cittadino e del gruppo consiliare del Partito Democratico. Lunedì, infatti, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha revocato le deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (quartiere Scalo) e Giovanni Bortone (rapporti con le università).

Una decisione arrivata dopo una seduta consiliare complessa e ricca di momenti di forti tensioni: botta e risposta al vetriolo e raffica di interrogazioni, il tutto all'interno della stessa maggioranza che governa il capoluogo da neanche due anni. Quindi la decisione di sottoscrivere un documento per verificare su quanti numeri possa realmente contare la coalizione. E in calce mancano le firme di due consiglieri della Lista Mastrangeli e sono quelle di Anselmo Pizzutelli e di Maria Antonietta Mirabella. Ma anche di Giovanni Bortone della Lega. La tensione resta e nell'aria non c'è nessun accenno di un miglioramento.

«Quanto sta accadendo alla maggioranza che guida il Comune di Frosinone rappresenta un teatrino irrispettoso delle istituzioni – proseguono – e dei cittadini che hanno dato fiducia all'amministrazione Mastrangeli ricevendo in cambio il nulla cosmico: liti, risse sfiorate, offese e una squadra che, per usare un gergo calcistico, si dimostra in ogni occasione contro il proprio allenatore, in questo caso il sindaco Mastrangeli, il primo cittadino meno ascoltato da giunta e consiglieri della storia del nostro capoluogo. L'attuale maggioranza si sta dimostrando assolutamente inadeguata a gestire il mandato conferito dagli elettori. Manca una guida e manca una visione che possa proiettare il capoluogo a vincere le sfide del futuro. Tra mozioni di fiducia respinte, cambi settimanali senza logica sulla mobilità che non fanno neanche più sorridere i vignettisti, e indispettiscono la cittadinanza, Mastrangeli si occupa solamente di dare e togliere deleghe ai consiglieri come se fosse un gioco virtuale. Purtroppo c'è la realtà che è molto diversa e vede una città in affanno, senza una direzione chiara. Siamo assolutamente preoccupati di questa situazione. Governare è una responsabilità importante: Mastrangeli può continuare ad assumersi questo compito?».

Il sopralluogo

Si dice che i fatti valgono più di mille parole o, come in questo caso, di prese di posizioni. A proposito ieri mattina il sindaco Riccardo Mastrangeli ha fatto un sopralluogo sul cantiere di corso Lazio. Il quartiere, infatti, è oggetto di riqualificazione e nei lavori è prevista anche la realizzazione di una strada di collegamento che si inserisce direttamente su via Licinio Refice. Ma non è andato solo, bensì in compagnia del consigliere Andrea Turriziani (Lista Marini). Dunque, siamo di fronte a uno sblocco della posizione della civica che siede ancora tra i banchi dell'opposizione? Per il momento la certezza non c'è. Sicuramente l'incontro non è stato casuale. E neanche la scelta del luogo, visto che è avvenuto nel quartiere Scalo e la delega resta ancora da riassegnare. Insomma una mossa politica che sicuramente vale più di qualsiasi presa di posizione.