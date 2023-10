Giovanni Bortone non è più capogruppo della Lega in consiglio comunale. Dopo la revoca di lunedì della delega ai rapporti con le università, arriva un ulteriore presa di posizione nei confronti del consigliere.

Il motivo resta sempre lo stesso: la mancata firma al documento che rinnova la fiducia all'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Ad annunciarlo è il suo collega consigliere Dino Iannarilli: «La revoca come capogruppo del partito, in consiglio, risulta l'effetto di tale comportamento, in quanto non può essere referente della Lega un consigliere non tesserato, che ha messo in discussione la fiducia nel sindaco, espressione della maggioranza di centrodestra e, in primis, della stessa Lega».

Poi ha aggiunto: «Con la mancata sottoscrizione del documento di conferma di fiducia al sindaco, da parte del consigliere Giovanni Bortone, viene compromesso inevitabilmente il rapporto politico e di conseguenza, come atto dovuto, il sindaco ha proceduto alla revoca della delega ai rapporti con le università.

Se non si ha fiducia nell'attività amministrativa del sindaco – ha concluso Iannarilli – non presenziando a una riunione di maggioranza, senza alcuna giustificazione, e non firmando il documento concordato con tutti i rappresentati, comporta non riconoscere la guida dell'amministrazione, ponendosi fuori dalle indicazioni della Lega, da parte del consigliere Bortone».

Dunque, Iannarilli di fatto diventa capogruppo in consiglio comunale, avendo la Lega eletto due rappresentanti.