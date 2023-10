Ormai il dado è tratto. Da giorni. La revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) non ha cambiato il profilo della maggioranza di centrodestra, ma certamente ha ridisegnato sia gli equilibri che i rapporti interni. E per capire quale sarà il reale "punto di caduta" bisognerà aspettare l'evoluzione delle differenti dinamiche. Intanto però anche nelle file delle opposizioni qualcosa si è messo in moto.

Il Polo Civico

In questi ultimi giorni più di qualcuno ha ventilato l'ipotesi di un allargamento della maggioranza nei confronti di gruppi o esponenti delle opposizioni. Nel centrodestra sia il vicesindaco Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) che l'assessore Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia) hanno detto a Mastrangeli che non può essere presa in considerazione nessuna opzione che dovesse coinvolgere il Polo Civico. Esattamente come nei mesi scorsi, quando una foto che ritraeva vicini il sindaco e il fondatore del Polo Civico aveva mandato in fibrillazione la coalizione di maggioranza. Gianfranco Pizzutelli ha riunito il direttivo della civica e unitamente ai consiglieri Francesca Campagiorni e Claudio Caparrelli, ha fatto sapere che il Polo Civico non è interessato ad entrare in maggioranza e che sta benissimo all'opposizione. Sottolineando che gli scenari «che qualcuno ipotizza, semplicemente non esistono». Gianfranco Pizzutelli argomenta: «Quanto successo nell'ultima seduta del consiglio comunale penalizza l'attività amministrativa e danneggia l'immagine della città. Rilevo pure che certamente il problema dell'Amministrazione non è certo rappresentato dai due consiglieri ai quali sono state revocate le deleghe. Detto questo, aggiungo pure che siamo stufi delle manovre che qualcuno nel centrodestra continua a portare avanti: vale a dire utilizzare uno scenario che non esiste (il nostro ingresso in maggioranza) per compattare la coalizione. C'è un veto espresso da alcuni esponenti del centrodestra sul Polo Civico? Francamente non ci preoccupiamo di quello che pensa chi ritiene di essere il proprietario della coalizione e poi scopre sistematicamente che le cose stanno in modo diverso e che le carte, in realtà, le danno altri».

La Lista Marini

I contatti continuano, ma la sensazione forte è che almeno per il momento non ci sarà alcuno sbocco di tipo politico. Nel senso dell'attribuzione delle deleghe allo Scalo al consigliere Andrea Turriziani oppure addirittura di un ingresso in Giunta. La situazione è in stand by. Unica possibile variante: un appoggio esterno della civica. Ma neppure questa sembra un'opzione nel breve periodo. Insomma, l'argomento non appare all'ordine del giorno, anche e soprattutto perché in questo momento all'interno della maggioranza il clima politico è incandescente. Un'apertura formale a gruppi eletti nel centrosinistra sarebbe come benzina sul fuoco delle incomprensioni e delle polemiche.

Il centrodestra

Riccardo Mastrangeli è concentrato sul piano amministrativo. Politicamente ha ribadito che era impossibile ignorare il significato della mancata sottoscrizione della mozione di fiducia. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'attribuzione delle deleghe ha una natura propriamente fiduciaria. Ricordiamo che le mancate firme sono quattro: oltre ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone, ci sono pure Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani). Il discorso di Tagliaferri, però, è diverso: l'idea di una mozione di sfiducia nei suoi confronti è tramontata nel giro di poche ore. Intanto perché non ci sono i numeri. In secondo luogo la sfiducia a un presidente del consiglio non può essere presentata per motivi politici e men che meno per divergenze con la maggioranza che pure lo ha eletto. Rimane dunque una questione aperta. Al momento la maggioranza può contare sicuramente su 18-19 voti. Rispetto ai 22 di qualche giorno fa. Le opposizioni hanno 11 esponenti e comunque finora sono apparse assai divise e poco incisive nei momenti topici. Ergo, la situazione appare ampiamente gestibile. Considerando pure la sistematicità dello svolgimento della seduta consiliare in seconda convocazione.

Le possibili manovre

La maggioranza sta cercando di capire se e come sia possibile provare a ricucire con qualcuno dei cosiddetti "dissidenti". In maniera speculare, però, chi non ha firmato la mozione di fiducia potrebbe sondare il terreno per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare. E magari tentare di allargarlo. Vedremo. All'interno del centrodestra si apre una fase delicatissima, da partita a scacchi giocata sull'orlo di una crisi di nervi. Sullo sfondo c'è una terza opzione, calibrata sul medio periodo: le candidature al consiglio provinciale potrebbero rappresentare un elemento di compensazione. Anche se il pallino è nelle mani dei partiti, obbligati a mettere in campo delle liste che abbiano un respiro provinciale. Ciò non toglie che il fattore capoluogo peserà moltissimo stavolta. Infine, lo scenario di un riassetto di giunta. L'ipotesi sul tavolo resta quella di un ingresso di Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo): potrebbe subentrare al posto di Maria Rosaria Rotondi, che fa parte della sua stessa lista. Ammesso che la diretta interessata sia d'accordo però. Il vero nodo è comunque rappresentato dal fatto che in aula subentrerebbe Domenico Fagiolo, primo dei non eletti di Frosinone Capoluogo. Adesso però fa parte della Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. Il che vuol dire che occorrerebbe un patto di ferro dell'intera maggioranza. Con la blindatura del sindaco Mastrangeli.