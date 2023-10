«Accetto con serenità la revoca delle deleghe. Anzi, se dovevano essere un bavaglio, allora ha fatto bene il sindaco a ritirarmele». Così Anselmo Pizzutelli, consigliere comunale della Lista Mastrangeli, al quale sono state revocate le deleghe allo Scalo per il fatto di non aver firmato la mozione di fiducia al sindaco Mastrangeli. Una frattura indubbiamente forte sul piano politico, che però era nell'aria considerando le divergenze degli ultimi mesi.

Rileva Anselmo Pizzutelli: «Non posso accettare di non esprimere le mie perplessità su temi amministrativi. Perché non ho firmato la mozione di fiducia? Perché non serviva: ho votato il bilancio consolidato dopo aver votato il documento contabile e gli equilibri. Perché non si parla, oltre che degli astenuti, di quelli che hanno voluto risultare assenti sul bilancio consolidato? Per me la parola conta più dei documenti. Avevo chiesto di rinviare una verifica convocata dalla mattina all'ora di pranzo, senza aver dato il tempo di "sbollire" gli animi dopo le polemiche in aula. E poi una cosa seria e delicata come la fiducia si discute dopo un confronto dettagliato sull'attività amministrative svolta. Su piste ciclabili, tracciato del Brt e futuro assetto di piazzale Kambo ho avanzato critiche e riserve. Che dovevo fare? Rimangiarmi tutto?».

Chiediamo ad Anselmo Pizzutelli: si sente ancora parte di questa maggioranza? Dice: «A questa domanda preferisco non rispondere». In realtà già questa è una risposta. Insistiamo: in aula continuerà a sedere al solito posto? Nota: «Certamente». Ma si può parlare di una sorta di "richiamo della foresta" verso il Comitato Laboratorio Scalo? Dichiara Anselmo Pizzutelli: «Non ho mai smesso di portare avanti quelle battaglie. Ciò che davvero trovo paradossale è che nelle ultime settimane ci si sia concentrati più su queste tematiche invece che sulle azioni amministrative per la città. Quanto al documento di fiducia, vedremo presto quanti di quelli che lo hanno firmato lo rispetteranno. Al tempo stesso mi aspetto un'accelerazione del sindaco sul piano amministrativo.

Dovrebbe essere più semplice ora, senza quelli che sono stati definiti "dissidenti". Termine che sinceramente non mi piace: preferisco la locuzione "pensante erectus". E poi dissidente rispetto a chi o a cosa? Io rispetto il mandato dei cittadini che mi hanno votato. Se sto pensando alla candidatura a sindaco? Non scherziamo. Anche se in assoluto non si può escludere nulla. Chi pensava, per esempio, che Marzi potesse ricandidarsi? Chi può escludere che in futuro possa ripresentarsi Nicola Ottaviani? Se considero un errore essermi candidato con la Lista Mastrangeli? No, lo rifarei. Ho fatto quella scelta perché avevo fiducia in una lista civica di un candidato sindaco civico. Guardi, che non avrò problemi a continuare a sostenere un'azione amministrativa convincente. Dovrà essere convincente però».

Domandiamo a Pizzutelli: indipendentemente da quanto successo negli ultimi giorni, ritiene che si potesse partire in modo diverso? Con il varo della giunta per esempio? Attribuendo un assessorato alla Lista Mastrangeli? Risponde Anselmo Pizzutelli: «Penso che questa domanda debba essere rivolta al sindaco Riccardo Mastrangeli».