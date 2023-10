Il giorno dopo la revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone il sindaco Riccardo Mastrangeli appare determinato e sereno. I fedelissimi sottolineano che in fondo si può governare anche con 18 o 19 voti (su 33), specialmente con la strategia (ormai di sistema) della seconda convocazione. Inoltre è evidente che le opposizioni non riescono a mettere in difficoltà la maggioranza: non soltanto perché hanno 11 esponenti ma per il fatto di essere divise e spesso perfino sparpagliate. Il primo cittadino è attentissimo al profilo amministrativo: confida di completare l'intero programma nel quinquennio, mettendo in questo modo un'ipoteca sulla ricandidatura. Scavalcando perfino le dinamiche politiche.

Riassetto di giunta

C'è una voce che sta circolando in maniera vorticosa in questi ultimi giorni. Un possibile ingresso in giunta di Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Potrebbe trattarsi di una situazione interna alla lista civica, nel senso che Cirillo subentrerebbe al posto di Maria Rosaria Rotondi. Il punto è che il primo dei non eletti è Domenico Fagiolo, che alle comunali ha concorso con Frosinone Capoluogo ma che adesso fa parte della Lista per Frosinone. In questo modo il gruppo del vicesindaco Antonio Scaccia salirebbe a quota quattro consiglieri, come Fratelli d'Italia. Chi sosterrebbe la posizione di Cirillo in giunta? Si sente parlare di un patto federativo tra Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Ma appare evidente che in realtà esiste una sola strada in grado di blindare lo scenario: l'impegno scritto del sindaco Riccardo Mastrangeli e delle forze politiche di maggioranza a garantire la presenza di Cirillo nell'esecutivo. Si tratta di uno scenario in evoluzione.

Raffica di voci

Per il resto una fase politica come quella attuale alimenta inevitabilmente voci e ricostruzioni che spesso non trovano conferme. Secondo alcuni le deleghe gestite finora da Anselmo Pizzutelli potrebbero in futuro essere appannaggio di Corrado Renzi (Lista per Frosinone). Mentre i rapporti con le Università potrebbero aggiungersi alle competenze dell'assessore Valentina Sementilli. Ma, come detto prima, nessun riscontro ufficiale. Potrebbe esserci un "recupero" di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega)? Magari riconoscendo un assessore di riferimento? Che potrebbe essere la dottoressa Mirabella? Il fatto è che per il sindaco Riccardo Mastrangeli non possono esserci eccezioni o subordinate: per dirsi parte della maggioranza è fondamentale sottoscrivere la mozione di fiducia. Inoltre il primo cittadino continua a ripetere in ogni tipo di contesto che l'intesa al ballottaggio con Mauro Vicano (che ha portato all'attribuzione dell'assessorato ad Alessandra Sardellitti) non è e non sarà in discussione. Appare in ogni caso difficile che Mastrangeli possa aprire immediatamente anche la partita di un eventuale riassetto dell'esecutivo. Ma non è impossibile.

La Lista Marini

I contatti tra Riccardo Mastrangeli e gli esponenti della Lista Marini ci sono stati. Sia con il consigliere Andrea Turrriziani che con il coordinatore Francesco Trina. L'ipotesi di un'apertura alle opposizioni c'è da mesi. A Turriziani potrebbero essere affidate le deleghe allo Scalo. Ma c'è pure chi ritiene che alla fine la civica che fa riferimento all'ex primo cittadino possa orientarsi per un appoggio esterno senza alcun tipo di rivendicazione. Di certo è che il confronto continua. Naturalmente lontano dai riflettori. Resta sempre da capire quale sarebbe l'atteggiamento dell'intera maggioranza. Perché, per esempio, sull'eventualità di un'apertura al Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli c'è stato il veto sia del vicesindaco Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) che dell'assessore Fabio Tagliaferri, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Più in generale il problema è rappresentato dalle tensioni che ci sono nella coalizione di centrodestra. Complicato pensare ad un allargamento nel momento in cui è in corso un braccio di ferro.

La situazione

I fatti comunque dicono che Riccardo Mastrangeli ha mantenuto ad interim le deleghe revocate. Anselmo Pizzutelli si occupava di sviluppo urbanistico, nuove infrastrutture, decoro e manutenzione della già Circoscrizione Scalo. Giovanni Bortone di rapporti con le Università e rapporti con la Regione Lazio. Può anche darsi che a questo punto il primo cittadino voglia vedere quello che succederà. Se soprattutto esiste ancora una possibilità di ricucire lo strappo che si è determinato. I segnali che arrivano non vanno in questa direzione, però in politica basta poco per invertire la rotta. Tra le indiscrezioni che filtrano c'è quella di un confronto tra lo stesso Mastrangeli e Maria Antonietta Mirabella. Certamente l'accelerazione di quella che è in ogni caso una verifica all'interno della maggioranza di centrodestra si è avuta al termine dell'ultima seduta consiliare. Con botta e risposta al vetriolo e con due astensioni sulla delibera riguardante il bilancio consolidato. Il giorno dopo (dunque a strettissimo giro di posta) è stato convocato un vertice per proporre una mozione di fiducia al sindaco. In calce a quel documento sono mancate quattro firme: il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (non invitato alla riunione), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone. Riccardo Mastrangeli ha aspettato 72 ore prima di procedere con la revoca delle deleghe. Decidendo in prima persona e assumendosi l'intera responsabilità politica. Nulla sarà più come prima.