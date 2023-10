Poche righe per ufficializzare una novità politica destinata a lasciare il segno e ad aprire una fase diversa. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha revocato le deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (quartiere Scalo) e Giovanni Bortone (rapporti con le università). Sono due dei quattro esponenti della maggioranza che non hanno sottoscritto la mozione di fiducia al primo cittadino. Gli altri due sono il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) e Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli). Nella nota inviata dal Comune si legge: «Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, nella mattinata odierna (ndr: ieri per chi legge), ha revocato le deleghe in precedenza assegnate ai consiglieri Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone».

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha dichiarato: «Le deleghe sono state attribuite, un anno fa, per l'esercizio delle funzioni conferite, tenendo conto del rapporto di mutua fiducia esistente. Con la mancata sottoscrizione della mozione di conferma di fiducia al sindaco, la stessa è venuta a essere pregiudicata. Ho assunto quindi la determinazione prendendo atto della situazione e con la serenità di un'attesa di 72 ore della conferma della fiducia degli altri consiglieri ed assessori».

Mastrangeli sottolinea di aver dunque aspettato tre giorni prima di procedere. La verifica di coalizione era stata effettuata il giorno dopo una seduta consiliare al fulmicotone, al termine della quale si erano registrate due astensioni sul bilancio consolidato: Massimiliano Tagliaferri e Mauro Vicano. Quest'ultimo però ha chiarito la sua posizione, "recuperando" nei confronti della maggioranza. E soprattutto ha firmato il rinnovo della fiducia al sindaco Mastrangeli. C'è un altro elemento da tenere in considerazione. Riccardo Mastrangeli ha mantenuto per sé le deleghe revocate. Almeno per il momento. Anselmo Pizzutelli si occupava di sviluppo urbanistico, nuove infrastrutture, decoro e manutenzione della già Circoscrizione Scalo. Giovanni Bortone di rapporti con le Università e rapporti con la Regione Lazio.

Un terremoto politico

Sul piano politico le conseguenze sono comunque quelle di un terremoto. Perché parliamo di un consigliere della Lista Mastrangeli e uno della Lega. Anselmo Pizzutelli, fondatore e per anni presidente del Laboratorio Scalo, in campagna elettorale è stato la punta di diamante della civica del primo cittadino. Poi qualcosa si è rotto. Da mesi sulle misure del Piano urbano della mobilità sostenibile (piste ciclabili e percorso del Brt) le posizioni di Riccardo Mastrangeli e Anselmo Pizzutelli sono assai diverse. Come sull'assetto di piazzale Kambo dopo la riqualificazione. Indubbiamente la revoca delle deleghe allarga il solco. Per quanto riguarda Giovanni Bortone, parliamo comunque di un consigliere eletto nelle file della Lega. Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) non ha deleghe. Però sul piano politico la situazione è la stessa.

La presidenza dell'aula

Discorso diverso invece per Massimiliano Tagliaferri. Il presidente del consiglio comunale non verrà messo in discussione. L'idea (che pure era circolata) della mozione di sfiducia è destinata a rimanere tale. Per diversi motivi. Il primo è numerico: in maggioranza non ci sarebbero mai i numeri per sfiduciarlo. Il secondo è di merito: esiste una consolidata giurisprudenza di Cassazione dalla quale emerge chiaramente che i motivi per mettere in discussione un presidente di consiglio comunale possono essere soltanto legati alla gestione della delega. E sotto questo punto di vista la conduzione dei lavori di Massimiliano Tagliaferri è inappuntabile.

Le divergenze politiche con la maggioranza (che pure lo ha eletto) non rappresentano una causa sufficiente. Ma c'è un terzo aspetto destinato a fare sempre la differenza: Massimiliano Tagliaferri fa parte del nucleo storico del centrodestra che da undici anni governa il capoluogo avendo inanellato tre vittorie consecutive alle comunali. Unitamente a Nicola Ottaviani, Riccardo Mastrangeli, Adriano Piacentini e Fabio Tagliaferri. Mettere in discussione lui vuol dire mettere in discussione un modello di governo politico e amministrativo.

Cosa succede adesso

Resta in stand by l'apertura alla Lista Marini. Sabato e domenica Riccardo Mastrangeli ha incontrato il consigliere Andrea Turriziani e il coordinatore Francesco Trina. Ma è chiaro che a questo punto sia il sindaco che la maggioranza vogliono prendersi un periodo di tempo per capire se e quali possono essere i margini di una "ricucitura", che però obiettivamente appare complicata. Sulla mancata apertura alle opposizioni è passata la linea del vicesindaco Antonio Scaccia. Però la partita all'interno della maggioranza di centrodestra è appena cominciata. Perché a questo punto bisognerà capire quali saranno le reazioni all'interno del centrodestra. Il fatto è che il quadro della maggioranza è cambiato. Non è più quello uscito dalle urne a giugno 2022. All'orizzonte potrebbe profilarsi perfino un riassetto della giunta. Probabilmente limitato, ma pur sempre un riassetto.

Magari verificando altresì gli equilibri dei gruppi consiliari. Infine, le opposizioni: finora sono rimaste sostanzialmente in silenzio per evitare che la maggioranza potesse ricompattarsi. Adesso però la frattura c'è stata. Nella prossima seduta di consiglio comunale si capirà su quanti numeri può contare la maggioranza. Potrebbe scendere da 22 a 19. Concentrazione altissima. Vietato distrarsi.