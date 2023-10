C'è perfino chi ha consigliato al sindaco Riccardo Mastrangeli di dimettersi per poi revocare l'atto entro i venti giorni previsti dalla legge. In questo modo si azzererebbero tutte le posizioni degli assessori. Sul piano politico vuol dire che il primo cittadino terrebbe tutti sulla corda e che in qualche modo sarebbe il "dominus" della situazione. Questo è il punto di vista del bicchiere mezzo pieno. Poi però c'è la prospettiva del bicchiere mezzo vuoto: il rischio è di un sostanziale "tana libera tutti". E in realtà nel centrodestra nessuno vuole andare davvero a casa.

La situazione

Quello che è successo è noto. Nell'ultima seduta consiliare ci sono state due astensioni sulla delibera riguardante il bilancio consolidato: il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e Mauro Vicano. Il giorno dopo, nel corso del vertice di maggioranza convocato per una verifica urgente, è stata presentata una mozione di fiducia al sindaco. Le firme in calce sono state 18. Ne mancano 4: Massimiliano Tagliaferri (che non è stato invitato al summit), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Evidente che un problema politico esiste. Ed è pure enorme. I "falchi" da giorni sono in pressing su Mastrangeli affinché dia l'input a due operazioni: intanto la revoca delle deleghe ai consiglieri Anselmo Pizzutelli (sviluppo urbanistico, nuove infrastrutture, decoro e manutenzione della già Circoscrizione Scalo) e Giovanni Bortone (rapporti con le Università e rapporti con la Regione Lazio).

Poi c'è l'ipotesi della mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri. Non è semplice però. Intanto perché trovare la maggioranza dei numeri in Consiglio non sarebbe facile. In secondo luogo il presidente dell'aula ha una funzione e una veste istituzionale. Può essere messo in discussione esclusivamente per motivazioni legate al mancato esercizio del ruolo. E non è questo il caso di Massimiliano Tagliaferri. Le polemiche con la maggioranza (che lo ha eletto) non sono una ragione sufficiente. Infine, è evidente a tutti che Tagliaferri è uno dei protagonisti della lunga stagione del centrodestra, iniziata nel 2012 con la prima delle due vittorie di Nicola Ottaviani.

E proseguita con la conferma dello stesso Ottaviani nel 2017 e con il successo di Mastrangeli nel 2022. Poi ci sono le "colombe", impegnate in una difficile (ma non impossibile) opera di ricucitura. Secondo alcune indiscrezioni (autorevoli) lo stesso Nicola Ottaviani e Adriano Piacentini starebbero cercando di riannodare i fili del dialogo. Non soltanto relativamente a Massimiliano Tagliaferri. L'obiettivo è ricompattare l'intera maggioranza uscita dalle urne a giugno 2022. Certamente un passaggio "obbligato" dovrebbe essere quello della sottoscrizione della mozione di fiducia.

Braccio di ferro

Il rischio che la coperta possa essere comunque corta esiste. La domanda è: come reagirebbero quelli che a Mastrangeli stanno chiedendo azioni drastiche come la revoca delle deleghe e la mozione di sfiducia? Nel documento a sostegno del sindaco Riccardo Mastrangeli si legge: «I consiglieri e gli assessori della città di Frosinone, con il presente documento, ribadiscono e confermano la propria assoluta fiducia nei confronti del sindaco Riccardo Mastrangeli, in ottemperanza del mandato espresso dagli elettori e del programma elettorale condiviso da portare a termine per tutto il periodo della consiliatura».

Dunque: "assoluta fiducia", "mandato espresso dagli elettori", "programma condiviso" e da "portare a termine". Si chiede un impegno totale, che non dovrebbe rappresentare un problema per chi si riconosce ancora all'interno di una coalizione di maggioranza. Però è anche vero che da mesi ci sono problemi e fibrillazioni. Al punto che in estate per diverse settimane è apparsa davvero dietro l'angolo la possibilità della costituzione di un nuovo gruppo all'interno della maggioranza. I nomi che circolavano: Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). Tre di questi consiglieri non hanno sottoscritto (non ancora almeno) il documento di fiducia a Mastrangeli.

Le opposizioni

In questi giorni i gruppi della minoranza hanno evitato documenti e comunicati stampa per impedire che in questo modo la maggioranza potesse ricompattarsi. Vediamo cosa succederà in questa settimana. I contatti tra Riccardo Mastrangeli e la Lista Marini (il consigliere Andrea Turriziani e il coordinatore Francesco Trina) vanno avanti. L'obiettivo è quello di allargare la maggioranza e aprire ad alcune forze di opposizione. Più di qualcuno ipotizza che ad Andrea Turriziani potrebbero essere affidate le deleghe adesso gestite da Anselmo Pizzutelli. Il che rappresenterebbe un segnale fortissimo sul piano politico. Ma bisognerà comunque fare i conti con le reazioni all'interno della maggioranza di centrodestra.

Per esempio l'eventualità di un patto federativo tra Lista Mastrangeli e Lista Marini potrebbe non essere gradita a tutti. Ragione per la quale alla fine si torna al punto di partenza. Come un eterno gioco dell'oca. Su qualunque tipo di decisione la maggioranza di centrodestra dovrà trovare una linea unitaria. Soprattutto se questo dovesse significare revocare le deleghe ai consiglieri o addirittura presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente dell'aula. Il nodo da sciogliere è esattamente questo. I prossimi due giorni saranno decisivi. In un senso o nell'altro. L'unica cosa certa è che la maggioranza non può restare tra "color che son sospesi" in un limbo politico pericoloso. Specialmente alla vigilia di una stagione elettorale lunga e impegnativa. E con una Regione Lazio guidata da un centrodestra che difficilmente capirebbe una crisi del genere in un capoluogo di provincia.