Germano Caperna, capogruppo della compagine più numerosa in consiglio, Veroli Proxima, lancia una sua prima lettura delle prossime sfide che attendono la città a meno di un anno dalla tornata elettorale.

Consigliere, lei è sempre molto silenzioso, per alcuni troppo. Il motivo di questa scelta?

«Diciamo in modo molto chiaro che ho sempre preferito mostrare il mio aspetto amministrativo prima che quello politico, e un amministratore locale si misura con i fatti più che con le parole».

Partiamo dalle prossime provinciali. Per sette anni è stato consigliere provinciale risultando per tre elezioni sempre uno dei più votati. Si è occupato di strade e pubblica istruzione. Conosce bene il meccanismo del nuovo sistema elettorale tanto che per due volte è stato uno degli artefici dell'elezione di Pompeo. Sarà di nuovo della partita dopo i due anni sabbatici?

«Non è in programma, né ci sarà una mia candidatura alle elezioni provinciali. È stata un'esperienza bellissima, di grande crescita politica e personale, fatta al servizio dei cittadini di Veroli e di tutto il territorio provinciale. Io non ci sarò ma spero ci sia comunque un amministratore verolano. La nostra città ha bisogno di avere rappresentanti a livello sovracomunale».

Dopo le provinciali, a giugno 2024, si voterà per l'Europa e per il Comune. Per quest'ultimo si fanno tanti nomi, tra cui il suo ovviamente. Sarà una "guerra" intestina che favorirà l'attuale opposizione? Soprattutto, lei cosa farà?

«Nessuna "guerra" perché ogni eventuale ambizione impone prima di tutto una riflessione sull'idea di Veroli che si vuole proporre e di conseguenza la ricerca delle gambe giuste su cui farla camminare: riassettare la squadra di governo nell'interesse della città è un dovere».

Quale visione per il futuro di Veroli ha il consigliere Caperna che la amministra dal 2009?

«Innanzitutto, per il bene di Veroli bisogna riuscire a mettere insieme le persone migliori che hanno voglia e capacità di dedicarsi ai cittadini e al territorio. E questo obiettivo va perseguito al di là delle ideologie e degli steccati dei partiti. Lo abbiamo iniziato a fare con D'Onorio coinvolgendo tante liste civiche. Lo abbiamo continuato a fare con Cretaro. E lo dovrà fare anche il prossimo sindaco. In città come le nostre, il civismo è fondamentale; è l'unico modo per non restare prigionieri di sistemi lontani dalla realtà che si vive e che si deve amministrare».

Con D'Onorio e Cretaro i punti focali sono stati cultura, scuola, sport, sociale, ambiente e infrastrutture; è ancora questa la strada che dovrà seguire il futuro primo cittadino?

«Chiunque guiderà la città sarà chiamato a preservare quello che funziona e migliorare ciò che non ha avuto la giusta attenzione. Dovrà continuare a sviluppare attrazioni turistiche uniche come Prato di Campoli; promuovere eventi sportivi grazie alle infrastrutture di cui è stata dotata la città; riqualificare aree urbane ed extraurbane chiave; continuare a potenziare le infrastrutture scolastiche; favorire programmi educativi e culturali per i cittadini e per i turisti, di ogni età».

È stato assessore con D'Onorio e ora capogruppo della lista più votata dell'amministrazione Cretaro, cosa "suggerisce" al prossimo sindaco?

« Di aprirsi il più possibile, di rigenerare nella continuità queste due esperienze amministrative molto simili ma anche molto diverse tra loro. Di non farsi imbrigliare nello scontro centrosinistra contro centrodestra perché sarebbe la cosa più deleteria per Veroli. E sottolineo ancora l'importanza del civismo. Le liste civiche giocano un ruolo cruciale nell'assicurare una rappresentanza autentica e una governance basata sui bisogni della comunità in un'amministrazione locale, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini. Bisogna guardare a 360 gradi perché la capacità e la passione per la propria città non hanno colore politico, né sono prerogativa di un partito piuttosto che di un altro».