Io, se ci credo, sono pronto a tutto, ma devo credere nella causa! Così dice Stephen Meyers (Ryan Gosling) nel film Le Idi di marzo. Già, credere nella causa: è l'elemento che caratterizza una maggioranza politica. Quanto successo al Comune di Frosinone in questi ultimi giorni va in una direzione nettamente contraria. Attenzione però a distinguere tra gli effetti e le cause. In aula è successo di tutto. Con diversi consiglieri della coalizione di centrodestra scatenati nel chiedere risposte a sindaco e assessori con una raffica di interrogazioni. Tra loro Anselmo Pizzutelli, consigliere delegato allo Scalo e in campagna elettorale punta di diamante della Lista Mastrangeli. Qualcosa si è rotto da tempo, inutile fare finta che non sia successo nulla.

Il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) è stato protagonista di un acceso botta e risposta con Francesco Pallone (Lista Mastrangeli). Ma ha pure incalzato i dirigenti su tematiche specifiche. Toni molto alti ed accesi. La conclusione politica è che la maggioranza di centrodestra non dialoga al proprio interno: perché certi chiarimenti dovrebbero avvenire prima dell'appuntamento consiliare. E soprattutto il confronto interno dovrebbe rimanere... nello spogliatoio. Non succede più da tempo.

Sul piano politico però i fatti rilevanti sono stati due. Intanto l'astensione sul bilancio consolidato di Massimiliano Tagliaferri e di Mauro Vicano. Poi le quattro firme che mancano in calce alla mozione di fiducia a Riccardo Mastrangeli. Sono quelle di Massimiliano Tagliaferri (non invitato al vertice), di Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Non c'è bisogno di un genio per capire che lo strappo politico è già conclamato. La maggioranza, almeno sulla carta, è scesa da 22 a 18. Questa è la realtà.

Questione di ruoli non di merito. L'ora delle decisioni

La domanda è: se anche nei prossimi giorni dovessero arrivare le firme alla mozione di fiducia, cambierebbe qualcosa? Sul piano formale può darsi. Su quello sostanziale no. Perfettamente legittimo non riconoscersi più nella maggioranza. Basta prenderne atto e rimettere ruoli e deleghe. Per un motivo semplice: quei ruoli e quelle deleghe sono stati assegnati nell'ambito di un contesto di coalizione. La formula di "lotta e di governo" non può funzionare. Non a livello locale, dove poi la dimensione è soprattutto amministrativa. Ma più in generale: che senso ha continuare a dirsi parte di una coalizione nella quale non si crede più? Detto questo, però, Riccardo Mastrangeli non può dirsi sorpreso di quanto sta succedendo. I segnali si susseguono da mesi: uscite dall'aula, fibrillazioni continue, polemiche al vetriolo ad ogni vertice. E sullo sfondo, costantemente, il discorso del rimpasto di giunta. Certamente ci sono motivazioni politiche. Però c'è un elemento da non sottovalutare. Senza ipocrisie: l'aumento delle indennità di sindaco e assessori, unitamente alla cospicua diminuzione della quota da versare al progetto Solidiamo, ha sicuramente reso ancora più ambito il ruolo di amministratore. A questo punto comunque la situazione va affrontata, mettendo in conto che i numeri della maggioranza possono diminuire. Con tutte le conseguenze: a cominciare dal fatto che le file andrebbero serrate in ogni occasione, perfino in seconda convocazione. Le aperture alle opposizioni appaiono complicate (ma non impossibili) in questa fase. E nessuno crede veramente nell'opzione di elezioni anticipate. Si tratta di capire con quali numeri proseguire la consiliatura. Parametrando gli assetti sui nuovi equilibri. Non sarà né facile né indolore, ma non sembrano esserci alternative. Tra l'altro il fuori onda determinato dal microfono rimasto aperto nel momento del passaggio dal question time alla seduta ordinaria ha fatto capire meglio di qualunque dibattito quanti e quali siano i problemi della maggioranza. Il confronto politico tra Massimiliano Tagliaferri e Adriano Piacentini è stato tra persone abituate a non nascondersi e a dirsi in faccia quello che pensano. Proprio per questo è indicativo. Comunque la si veda. Comunque la si giudichi. Non serve negare l'evidenza. Si è aperta una fase diversa. Si può non votare la mozione di fiducia al sindaco e poi magari approvare le delibere in aula? Certamente sì. Ma questo è un discorso che può valere anche per le opposizioni. Fare parte di una maggioranza, invece, è un'altra cosa. Dai ruoli ricoperti derivano responsabilità precise. Il punto è questo. Vale per tutti. Poi ben venga il confronto, anche aspro, in consiglio comunale. Ben vengano le interrogazioni utili a fare luce su ogni aspetto dell'amministrazione quotidiana. Ci sono spazi e opportunità enormi pure dai banchi delle opposizioni. La parola chiave è condivisione. In questo caso di una linea politica. Ecco perché oggi questa non è una maggioranza.

Le provinciali come stanza di compensazione

All'orizzonte ci sono le provinciali. Bisogna rinnovare i dodici consiglieri. Alle urne ancora con la Delrio: voto ponderato, protagonisti gli addetti ai lavori, cioè sindaci e consiglieri comunali. Due anni fa il capoluogo non ha toccato palla, pur avendo l'indice più alto. Le logiche dei leader dei partiti hanno premiato altri Comuni. Quest'anno le cose appaiono destinate ad andare diversamente. Inoltre la crisi all'interno del centrodestra a Frosinone determinerà rivendicazioni e colpi di coda. Ma potrebbe rappresentare anche un'occasione di pacificazione delle coalizioni. Di centrodestra e di centrosinistra. A patto di trovare intese blindate. Altrimenti scatteranno ulteriori rese dei conti. Trasversali. Come sempre.