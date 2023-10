Un faccia a faccia che doveva rimanere riservato. Ma in questa fase tutti i radar politici sono accesi ed è impossibile perfino pensare di rimanere in un cono d'ombra. Ieri pomeriggio il sindaco Riccardo Mastrangeli ha incontrato i referenti della Lista Marini: il consigliere Andrea Turriziani e il coordinatore Francesco Trina. Sembra che ci sia stata anche una telefonata dell'ex primo cittadino Michele Marini.

Perfino scontato il tema dell'incontro: una possibile apertura nei confronti di gruppi ed esponenti delle opposizioni. I segnali di fumo tra Mastrangeli e la Lista Marini vanno avanti da tempo, ma è chiaro che in questa fase il discorso è diverso. Perché in ogni caso si è aperta una crisi all'interno della maggioranza e mancano quattro voti sulla mozione di fiducia al primo cittadino. Secondo alcune indiscrezioni all'orizzonte, nel brevissimo periodo potrebbe esserci addirittura un patto federativo tra la Lista Mastrangeli e la Lista Marini. Sarebbe una mossa strategica da parte del primo cittadino, considerando che due consiglieri eletti nella civiva che porta il suo nome (Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella) non hanno firmato il documento che gli conferma la fiducia.

Se l'intesa dovesse essere raggiunta è anche possibile che ad Andrea Turriziani possano essere affidate le deleghe che attualmente gestisce proprio Anselmo Pizzutelli. Cioè sviluppo urbanistico, nuove infrastrutture, decoro e manutenzione della già Circoscrizione Scalo. A questo punto però bisognerà capire quali saranno le reazioni dei partiti e dei gruppi della maggioranza. In ogni caso Mastrangeli ha avvertito dell'incontro i leader delle forze politiche della sua coalizione. Prossime ore decisive. In ogni caso. Per quanto riguarda il resto delle forze di opposizione, in questi giorni è stato scelto il silenzio per evitare di "ricompattare" la maggioranza. Adesso però gli schemi potrebbero saltare anche nelle file della minoranza.

C'è poi un altro fattore da considerare: le elezioni europee che si terranno a giugno. Dietro le quinte ci sono grandi manovre. Anche all'interno del consiglio comunale, con gruppi di maggioranza in pressing su esponenti dell'opposizione. La valenza politica delle europee è enorme e tutti sono sotto esame. Un discorso a parte merita il Partito Democratico. I consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi nelle scorse settimane hanno chiesto risposte alla federazione provinciale. Anche nella prospettiva congressuale. Ma non solo.

La partita è aperta. Nessuno pare considerare la prospettiva di elezioni anticipate. In questo momento non c'è, ma è davvero complicato fare previsioni. Dipenderà naturalmente dall'evoluzione delle dinamiche della maggioranza. All'interno della quale, dicono i ben informati, Massimiliano Tagliaferri non vuole certamente mandare a casa l'Amministrazione. Elemento da considerare.