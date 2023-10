"Niente nuove, buone nuove", recita un vecchio proverbio. Ma stavolta non è così. Non per la maggioranza di centrodestra che guida il Comune di Frosinone. Perché ogni ora che passa contribuisce ad allargare i fossati e ad alimentare un'incomunicabilità kafkiana. In calce al documento di fiducia al sindaco Mastrangeli continuano a mancare 4 firme, il che fa scendere i numeri della coalizione da 22 a 18. Su un totale di 33 esponenti in Consiglio.

Le strategie

Il documento recita: «I consiglieri e gli assessori della città di Frosinone, con il presente documento, ribadiscono e confermano la propria assoluta fiducia nei confronti del sindaco Riccardo Mastrangeli, in ottemperanza del mandato espresso dagli elettori e del programma elettorale condiviso da portare a termine per tutto il periodo della consiliatura». Gli assi portanti sottolineati sono tre: voto degli elettori, programma condiviso e arco della consiliatura (cinque anni). Veniamo alle 4 firme che mancano. Il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) non è stato invitato alla verifica. Segno evidente che il solco si è allargato. Gli altri tre sono: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). Le letture politiche sono due. La prima: perché Mastrangeli non procede alla revoca delle deleghe a Pizzutelli, ufficializzando la frattura insanabile nella maggioranza? La seconda: può darsi che la strategia del primo cittadino sia proprio quella di far passare più giorni possibili. Con l'obiettivo di far uscire completamente allo scoperto chi non intende rinnovargli la fiducia. Una cosa è certa: Riccardo Mastrangeli non intende rincorrere e "recuperare" nessuno. Lo ha ripetuto ai fedelissimi fino alla noia. Vale esclusivamente il documento. Chi non lo firma è da considerarsi fuori dalla maggioranza.

Le opzioni

Nessuno scenario è escluso: dalle elezioni anticipate (probabilmente il preferito da Mastrangeli) ad un cambio di maggioranza, dal rimpasto a possibili governi di larghe intese. In realtà la situazione è in continua evoluzione. Intanto le voci, come sempre in questi casi, si rincorrono in maniera vorticosa. Secondo alcuni sarebbe imminente un vertice a tre fra il sindaco Riccardo Mastrangeli, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e il deputato Nicola Ottaviani, ex primo cittadino ma anche tra gli azionisti politici principali della maggioranza considerando i 5 consiglieri della Lista Ottaviani e i 2 della Lega. Per quanto riguarda la delega di Anselmo Pizzutelli, è evidente che c'è un pressing forte di molti esponenti di maggioranza affinché Mastrangeli la revochi. Oppure la ridimensioni. C'è pure chi azzarda una possibile soluzione: Anselmo Pizzutelli manterrebbe lo sviluppo urbanistico, mentre nuove infrastrutture, decoro e manutenzione del quartiere Scalo potrebbero essere spacchettate tra Fratelli d'Italia, Lega e Lista per Frosinone. Ma resta viva pure l'opzione di un rimpasto di giunta. Non è un mistero, per esempio, che lo stesso Anselmo Pizzutelli ed altri non hanno mai metabolizzato la nomina in giunta di Alessandra Sardellitti. A tale proposito, però, Mastrangeli ha ribadito che quella decisione è stata la conseguenza dell'intesa politica raggiunta al ballottaggio tra lui e l'altro candidato a sindaco Mauro Vicano. Presente pure Nicola Ottaviani. Facendo capire che si tratta di un pezzo del "puzzle" che non è in discussione. Non solo. È stato ricordato come l'intero quadro degli assetti e dei ruoli sia stato contestuale: individuazione degli assessori e del presidente del consiglio comunale. Carica quest'ultima, come in tanti hanno rimarcato, sicuramente di valenza pure istituzionale ma comunque di espressione della maggioranza. Il clima non è infuocato. Di più.

Il dibattito

Ci sono comunque dei fatti politici. Intanto le due astensioni sul bilancio consolidato. Di Massimiliano Tagliaferri (presidente del consiglio comunale) e di Mauro Vicano. Quest'ultimo ha spiegato anche nel corso della riunione della maggioranza che si è trattato di una scelta legata al fatto che in passato è stato presidente della Saf e nel documento contabile si faceva riferimento a situazioni tra il Comune e la società. Quindi le mancate firme su un documento di fiducia al sindaco. E parliamo di due esponenti della civica del sindaco (Pizzutelli e Mirabella) e di un consigliere della Lega (Bortone). Impossibile fare finta di nulla. Sullo sfondo ci sono altresì le possibili candidature alle provinciali: circola, tra gli altri, il nome di Anselmo Pizzutelli. Inevitabile anche un chiarimento dal sapore di resa dei conti all'interno della Lista Mastrangeli, perché in diversi si sono candidati contribuendo alla percentuale che ha consentito l'elezione di tre consiglieri. Per quanto riguarda Massimiliano Tagliaferri, l'idea di una mozione di sfiducia circola nella maggioranza. Ma sono tutti consapevoli delle difficoltà. Non soltanto di avere i numeri.