Prosegue lo scontro sulla sanità del Lazio, con la replica della presidente della commissione regionale dedicata, Alessia Savo (FdI), al segretario provinciale del Pd Luca Fantini. Il dibattito si è infiammato dopo l'attacco della consigliera regionale del Pd Sara Battisti, che aveva posto l'accento sulla questione del taglio dei fondi del governo per la sanità: «Una questione che sta mettendo in allarme tutti i presidenti delle regioni italiane – ha detto – con l'unica eccezione di quello del Lazio, Francesco Rocca».

In risposta, Savo ha affermato che Rocca, in contatto costante con la presidente Meloni, non sta affatto tacendo. «Savo difende l'indifendibile – ha detto Fantini – le sottopongo come esempio l'allarme lanciato dai sindacati sull'ospedale di Cassino, solo per citare una criticità del territorio». Puntuale la nuova replica: «Trovo curioso – ha detto Savo – per non dire paradossale, che il segretario provinciale del Pd intervenga per chiedere risposte su una sanità che si trova in una situazione drammatica dopo una gestione decennale del centrosinistra, per la quale sono i numeri del bilancio a parlare.

Al tempo stesso – ha continuato – dispensare consigli sulle azioni da intraprendere, che non riguardano solo una città ma rientrano in un piano più ampio di interventi, è una sterile provocazione oltre che un tentativo di strumentalizzare il nostro impegno per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Con il presidente Rocca – ha concluso – stiamo lavorando sin dal nostro insediamento in tutte le direzioni affinché l'offerta sanitaria sia adeguata alla domanda, in termini di qualità, efficienza e quantità del personale impiegato».