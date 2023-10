Le chiacchiere stanno a zero. Per avere la certezza di essere eletto parlamentare europeo occorrono due elementi: moltissimi voti del partito nel quale ci si presenta e un vero e proprio boom di preferenze. Insomma, occorre un'impresa. Tipo quella effettuata nel 2009 da Alfredo Pallone e Francesco De Angelis. Il primo, candidato nella lista del Popolo delle Libertà, di preferenze ne mise in fila 108.851. Il secondo, nel Partito Democratico, 85.639. Numeri da leader, da chi ha una dimensione politica che va oltre i confini regionali. Già perché la Circoscrizione Centro comprende la Toscana, il Lazio, l'Umbria e le Marche.

In questi ultimi anni i profili e le dinamiche politiche sono cambiate moltissimo e i ritmi sono direttamente proporzionali a flussi elettorale estremamente mutevoli. Però, siccome i numeri hanno la testa dura, dalle cifre non si scappa. Detto tutto questo, le elezioni europee del 9 giugno 2024 avranno una valenza politica enorme per tutti, anche e soprattutto nei territori. Indipendentemente dalle candidature eleggibili e dalla possibilità di conquistare un seggio nel Parlamento di Strasburgo e Bruxelles. In ogni provincia, in ogni Comune i referenti locali dei partiti dovranno raggiungere determinati risultati e percentuali.

Le candidature

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che alle europee sarà candidato Mario Abbruzzese. Naturalmente nella Lega. Poi bisognerà capire quali saranno le decisioni di Maria Veronica Rossi, subentrata in corsa nel Parlamento Europeo. È uscente e nel 2019 è stata protagonista di un notevole exploit. Tra le opzioni probabili nel Carroccio ci sono quelle di Pino Cangemi e Matteo Adinolfi. Nel Partito Democratico il nome più forte rimane quello di Francesco De Angelis, attuale presidente dei Democrat nel Lazio. Dipenderà da tanti fattori: De Angelis ha già ricoperto il ruolo di europarlamentare una volta, mentre la successiva è stato il primo dei non eletti. È chiaro che sarà della partita soltanto se potrà giocarsela fino in fondo. Capolista del Pd potrebbe essere Marta Bonafoni, da vedere se concorreranno pure Nicola Zingaretti e Laura Boldrini. Non è più sicura la partecipazione di big di prima fascia. Probabilmente perché il traguardo del 30% è lontano e l'obiettivo del 25% è assai ambizioso. La percentuale determina il numero degli europarlamentari eletti. Oltre a De Angelis c'è la possibilità Sara Battisti, confermata consigliere regionale. Per Fratelli d'Italia le europee rappresenteranno un test atteso e attendibile. Specialmente nella prospettiva del Governo. Il nome forte è quello di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito. Potrebbe essere in lista altresì l'assessore regionale Fabrizio Ghera, che fa riferimento all'area di Fabio Rampelli. Ci sarà sicuramente Nicola Procaccini, europarlamentare in carica. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, i nomi che circolano sono due. Uno è quello di Fabio Tagliaferri, assessore ai servizi soociali del Comune capoluogo. Non solo: Tagliaferri è anche il coordinatore di FdI a Frosinone e in questo momento è impegnato in due centri nevralgici: Cassino e Alatri. Fedelissimo di Arianna Meloni, Fabio Tagliaferri ha il delicato compito di far "pesare" Fratelli d'Italia in un'ottica di centrodestra sia in vista delle comunali di Cassino che nel contesto politico-amministrativo di Alatri. L'altro nome che gira è Gabriele Picano, che già alle regionali ha ottenuto un buon risultato. Sarà comunque il deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini ad analizzare la situazione. In Forza Italia potrebbe trovare spazio Gianluca Quadrini, capogruppo provinciale del partito. Non è escluso che il capolista possa essere il ministro degli esteri Antonio Tajani. In ogni caso ci sarà l'europarlamentare in carica Salvatore De Meo.