La valenza politica è tutta sul voto relativo al bilancio consolidato. E la domanda è secca: nel centrodestra quanti saranno i sì? Tenendo presente che qualche mese fa sul documento contabile si registrò l'en plein (22 su 22). Anche ad agosto poco da dire sugli "equilibri": i favorevoli furono 19.

Gli scenari

Nella maggioranza di centrodestra rullano i tamburi di guerra e nel cielo si alzano segnali di fumo preoccupanti. Dagli interventi e dalle domande del question time si capiranno le strategie. Se poi qualcuno dovesse lasciare l'aula prima dell'inizio della seduta ordinaria, allora è evidente che ciò rappresenterebbe un elemento di novità. Ulteriore scenario: astensione sul bilancio consolidato. Non ci sarebbe nulla da interpretare: saremmo di fronte all'apertura di una crisi politica all'interno della maggioranza di centrodestra. L'opzione del "no" non è sul tavolo. A meno di sorprese che definire clamorose sarebbe un eufemismo. Nel frattempo da giorni è in corso il solito vorticoso giro di telefonate all'interno della coalizione per cercare di "recuperare" le diverse situazioni. Alle 18 di oggi il consiglio comunale si riunisce per il question time, vale a dire la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze. Poi alle 20 la seduta ordinaria in seconda convocazione: stavolta poco importa che il "quorum" si abbassa, assenze e astensioni avrebbero comunque un significato importante.

La situazione

A far scattare (nuovamente) l'allarme sono state le otto assenze registrate nelle file della maggioranza nel corso dell'ultima seduta dell'aula. Il problema non è rappresentato dall'approvazione delle delibere, considerando i numeri: la maggioranza ha 22 consiglieri, le opposizioni 11. Il punto riguarda un "tam tam" che va avanti ormai da mesi, senza però mai arrivare ad un punto di svolta oppure ad un chiarimento. Da qualche giorno sono tornate a circolare le "voci" della possibile costituzione di un nuovo gruppo consiliare. I nomi sono quelli di Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maurizio Scaccia (Forza Italia), Giovanni Bortone (Lega) e Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli). Nei mesi scorsi i cinque hanno avuto un incontro con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Adesso potrebbe esserci un altro summit. Ma intanto bisognerà vedere cosa succederà oggi in Consiglio.

Rimpasto o "tagliando"

Il significato delle parole è importante. Lessicale e naturalmente politico. Un rimpasto dell'esecutivo presupporrebbe un'apposita richiesta in tal senso a seguito di un cambiamento degli equilibri all'interno della maggioranza. Per esempio la creazione di un nuovo gruppo consiliare. Mentre il "tagliando" (politico-amministrativo) sarebbe un'iniziativa del sindaco Mastrangeli, che potrebbe avviare una valutazione nel merito e nel metodo. Resta il fatto che il centrodestra viene da tre vittorie consecutive a Frosinone, due con Nicola Ottaviani e una con Riccardo Mastrangeli. Vuol dire ci sono delle considerazioni politiche da effettuare che vanno perfino oltre il piano amministrativo.

Le opposizioni

Il sindaco Riccardo Mastrangeli osserva la situazione. Ha costantemente ripetuto che la "stella polare" è rappresentata dal risultato delle comunali del 2022. Sia con riferimento alla maggioranza consiliare che all'assetto della giunta. Discorso che però cambierebbe nel caso di "strappi" oppure di vere e proprie crisi. Nel campo delle opposizioni in diversi sono in fase di riflessione. A cominciare dalla Lista Marini del consigliere Andrea Turriziani e del coordinatore Francesco Trina. Alcuni segnali sono stati già inviati. Per il resto bisognerà aspettare. Ad esempio le scelte del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli (due consiglieri) in vista delle europee. Ad esempio le evoluzioni all'interno del gruppo del Pd: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi aspettano segnali dalla federazione provinciale. In ogni caso l'ipotesi di una maggioranza di larghe intese non appare in alcun caso all'ordine del giorno.

La composizione

La maggioranza di centrodestra è composta da 22 consiglieri: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. L'assetto della Giunta è il seguente: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Quindi c'è Alessandra Sardellitti, sostenuta da Mauro Vicano. Inoltre Mastrangeli ha attribuito alcune deleghe ai consiglieri, in particolare a due rappresentanti della sua lista civica (Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone), che non esprime assessori nell'esecutivo. Una situazione che naturalmente non è immutabile. Di certo però per riaprire i giochi è necessario un cambiamento forte. Stesso discorso per eventuali aperture nei confronti delle opposizioni. La seduta di oggi potrebbe essere indicativa. Forse.