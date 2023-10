C'erano una volta i fedelissimi. Sulla carta ci sono ancora, ma nella sostanza gli equilibri sono cambiati moltissimo rispetto a dieci mesi fa, quando Luca Di Stefano veniva eletto presidente della Provincia. E in prospettiva, con riferimento al rinnovo dei dodici consiglieri, il quadro potrebbe ulteriormente evolversi. In ogni caso il mancato ritorno all'elezione diretta dà a Di Stefano uno spazio di manovra enorme. È in una "comfort zone" sul piano politico. Può dare le carte, permettendosi il lusso di non schierarsi con nessun partito. Nei mesi scorsi, per esempio, era circolata moltissimo la voce di una sua possibile adesione a Fratelli d'Italia. Non è successo.

Cosa è successo

Luca Di Stefano è stato eletto presidente della Provincia grazie al sostegno dell'area del Pd di Francesco De Angelis, di Gianluca Quadrini e di diverse realtà civiche. L'accordo con De Angelis ha sicuramente funzionato, ma non si può parlare di asse. Inoltre il presidente della Provincia ha coinvolto tutti i consiglieri nella gestione delle deleghe e questo ha rappresentato un punto di svolta. Il nucleo di fedelissimi di Di Stefano all'inizio era composto dai consiglieri Enrico Pittiglio e Alessandro Mosticone (Pd), Gianluca Quadrini (Forza Italia) e Valentina Cambone (Polo Civico). La sensazione è che con Enrico Pittiglio, capogruppo del Pd, l'asse di ferro non sia più quello iniziale. Stesso identico discorso con riferimento a Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia. Mentre invece appaiono decisamente migliorati i rapporti con Antonella Di Pucchio (Pd) e Luigi Vacana (Provincia in Comune): nessuno dei due ha sostenuto Di Stefano nella corsa alla presidenza della Provincia.

Le strategie

Il ritorno all'elezione diretta avrebbe di fatto obbligato tutti a schierarsi. Compreso Luca Di Stefano. Ma la riforma della riforma è stata congelata. Se ne riparlerà nel 2025. Forse. La legge Delrio è perfetta per il profilo politico del sindaco di Sora: civico, lontano dai partiti. La legge elettorale è quella parametrata su un ente di secondo livello: voto ponderato, alle urne sindaci e consiglieri dei 91 Comuni. Evidente che Di Stefano intende recitare un ruolo da protagonista, puntando sui futuri fedelissimi. E quindi sarà importante verificare su chi orienterà i propri voti ponderati. Stesso discorso per tutti i partiti: dalle conferme o meno degli uscenti sarà possibile definire le dinamiche che stanno succedendo. Perfino all'interno dei partiti: da Fratelli d'Italia alla Lega, dal Pd a Forza Italia. Senza dimenticare le "civiche".

Gli indici di ponderazione

L'ultimo precedente è quello di meno di un anno fa. A dicembre prossimo si voterà per i consiglieri e la situazione non è molto cambiata. I "grandi elettori" saranno 1.147: 91 sindaci e 1.056 consiglieri comunali. Il sistema elettorale prevede le cosiddette fasce di ponderazione. Vuol dire che il voto degli amministratori dei Comuni più grandi pesa maggiormente rispetto agli altri. Nella fascia verde, la più "pesante", ci sono Frosinone e Cassino. L'indice è pari a 287. Vuol dire che ogni singolo voto dei 2 sindaci e dei 56 consiglieri (58 "grandi elettori" in totale) vale 287 punti. Quindi ci sono i 9 Comuni della fascia rossa: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. La fascia di ponderazione è 228. Gli aventi diritto 153: 9 sindaci e 144 consiglieri. Nella fascia della scheda grigia i Comuni sono 12: Aquino, Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido. L'indice di ponderazione è 115. I votanti sono 156: 12 sindaci e 144 consiglieri comunali. Quindi i 16 Comuni della scheda arancione: Amaseno, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Pico, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. Indice di ponderazione: 62. E i "grandi elettori" sono 208: 16 primi cittadini e 192 consiglieri. Infine, i 52 Comuni della scheda azzurra. Indice di ponderazione: 30. Gli aventi diritto sono 572: 52 sindaci e 520 consiglieri comunali. A disposizione ci sono 99.526 voti ponderati. Dei quali 16.646 tra Frosinone e Cassino. Poi 34.884 nella fascia rossa, 17.940 in quella grigia, 12.896 in quella arancione, 17.160 in quella azzurra. Sono conti che i partiti stanno già facendo.

I precedenti

Nel 2021 il Partito Democratico totalizzò 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega i voti ponderati furono 19.883. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Nessuno dei due è adesso in aula e al loro posto sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro non fa più parte di FdI). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata l'attuale vicepresidente dell'ente, Valentina Cambone). Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in aula c'è Luigi Vacana. Dieci mesi fa invece la vittoria di Luca Di Stefano come presidente: 33.450 voti ponderati, pari al 35,69%. Luigi Germani al 34,38% (32.224 voti ponderati), Riccardo Mastrangeli al 29,008% (27.185). A dicembre si tratterà di capire quanti dei dodici consiglieri provinciali uscenti saranno ricandidati e quanti invece no. Certamente l'appuntamento di dicembre assume una valenza politica enorme. Per gli equilibri interni ai partiti, ma anche per le strategie e per il ruolo di Luca Di Stefano. Partita completamente aperta. Guai ai vinti.