La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, ha approvato ed emesso quindi il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario del 2022. Una decisione complessa e articolata. Come ha riportato l'agenzia Ansa in una nota, «le eccezioni di parifica, evidenziate nella relazione dal magistrato Vanessa Pinto, ammontano appunto ad un totale di 170 milioni e andranno ad incidere direttamente sul disavanzo della Regione... I giudici hanno espresso parifica con riserva, un "monito", sulla parte relativa alla spesa sanitaria dell'ente (ossia il 75 per cento del totale della spesa del Lazio)».

Il commento di Rocca

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca rileva: «Accettiamo e rispettiamo il giudizio di parifica con riserva e ringraziamo il presidente della sezione regionale di controllo Roberto Benedetti, il magistrato relatore Vanessa Pinto e il procuratore regionale Pio Silvestri. Tuttavia, questo giudizio, che certifica la mancanza di 170 milioni di euro, al di là delle valutazioni di ordine contabile, va letto anche politicamente. Un buco finanziario così importante nel nostro bilancio si tradurrà, infatti, in ulteriori tagli nel prossimo esercizio. E ciò a causa della gestione della precedente Amministrazione della sinistra e dei Cinque Stelle. Come ha spiegato il presidente della Corte dei Conti, la precedente Giunta spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte. Questo è il motivo per il quale oggi ci troviamo in tale situazione decisamente difficile, perché imporrà – come detto – ulteriori tagli a un bilancio già pesantemente provato dalla situazione debitoria. Affronteremo questa fase con estrema responsabilità nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione regionale, recependo, come abbiamo sempre fatto da quando ci siamo insediati, le indicazioni e i rilievi della magistratura contabile. Ci auguriamo, altresì, che le opposizioni, fino a pochi mesi fa alla guida del Lazio e causa di questa pesante eredità, si comportino con la stessa responsabilità. Quanto enunciavamo in campagna elettorale non era uno slogan per ottenere il consenso dei cittadini, ma un allarme serio, nella consapevolezza della situazione che andavamo a trovare e ad affrontare, e che oggi è stata certificata dalla magistratura contabile». L'assessore al bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, aggiunge: «Ringraziamo la Corte dei Conti per il giudizio di parifica sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Una sentenza che rispettiamo, ma che lascia con l'amaro in bocca, poiché ci obbligherà a ulteriori sacrifici nel prossimo bilancio regionale. Saremo costretti, infatti, ad accantonare ulteriori somme, oltre a quelle previste a causa del disavanzo sanitario ereditato. Ciò vorrà dire altri tagli che incideranno sulla vita dei cittadini. Provvedimenti che avremmo potuto evitare se chi ci ha preceduto avesse rispettato, negli ultimi anni, i rilievi della Corte».

La sanità

Francesco Rocca ha partecipato alla puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì scorso. Nell'ambito di un confronto con il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Francesco Rocca è intervenuto sul tema della sanità. Argomentando: «Mancano alcune centinaia di medici e non escludo di assumere medici stranieri. Trovare un medico specializzato in emergenza/urgenza è diventato difficilissimo. È una specializzazione che necessita di una attenzione particolare. Va fatto un intervento sui medici di emergenza/urgenza e sui posti letto. Non è però un quadro apocalittico come è stato descritto: dobbiamo leggere la Finanziaria e vedere, ma abbiamo un impegno con il ministro. La Regione che governo ha 22 miliardi di euro di debito ed è un tema serissimo nella regione. Io dico: apriamo un tavolo con i medici per riformare la questione dei medici di famiglia».