Tra una discussione e l'altra il consiglio comunale di Ferentino, martedì scorso, ha dato l'ok all'adesione al Gal "Gruppo d'Azione Locale Ernici Simbruini", per la programmazione leader 2023-2025, proposta dal consigliere Alessandro Rea. Approvati anche il dup 2024-2026 e il regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti di videosorveglianza comunale; inoltre la convenzione tra il Comune e il Ferentino Calcio, estensione del patto 2013 per altri 5 anni (2023-2028), per la realizzazione degli interventi tecnici e migliorie dell'impianto e per l'utilizzo delle strutture sportive da parte della società "Together Infrastrutture Sportive", collegata al Frosinone calcio; ciò è stato presentato dal consigliere delegato Giuseppe Virgili. Approvate altresì le linee programmatiche di governo.

Infuriata, invece, l'opposizione per il rinvio dei nove punti contenenti le mozioni di Antonio Pompeo e di Alfonso Musa. Musa se l'è presa con il presidente del consiglio comunale Pizzotti, anche perché «Hanno voluto loro stessi - ha tuonato - che si svolgesse di mattina la seduta consiliare». La maggioranza tuttavia ha tirato dritto, rimandando i nove punti all'ordine del giorno. Neanche Lanzi e Magliocchetti della minoranza sono stati teneri.

Quest'ultimo, in sede dup, ha ricordato alla maggioranza le carenze perenni a scapito della città: parcheggio multipiano, nuovo Piano regolatore, piscina comunale, teatro comunale, inoltre gli impianti sportivi incompleti. Per la videosorveglianza stanno per arrivare telecamere e fototrappole per il controllo della sicurezza urbana, traffico e abbandono indiscriminato dei rifiuti.

«L'ufficio tecnico e la polizia municipale - scrivono dal Comune - adesso potranno lavorare su un piano operativo per installare nuove telecamere (sul modello trappole) attraverso l'iter previsto per legge e provvedere all'installazione nei ruoli indicati e nel rispetto della privacy». Il sindaco Fiorletta è intervenuto sulla proroga della convenzione dello stadio comunale: «Ringrazio il presidente del Ferentino calcio, Antonio Ciuffarella, per il lavoro svolto e per l'interesse nei confronti del centro sportivo.

Il rinnovo della convenzione per il Comune di Ferentino è di importanza strategica, perché ci permette di vedere ristrutturate e ammodernate le esistenti strutture dello Stadio comunale. Ringrazio il presidente del Frosinone calcio Maurizio Stirpe, con il quale ci siamo trovati d'accordo su tutto».