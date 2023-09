Botta e risposta in apertura tra maggioranza e opposizione nel consiglio comunale di martedì. Dopo di che ha preso la parola l'ex sindaco Pompeo, oggi in minoranza, e ha replicato il sindaco Fiorletta. Pompeo ha invitato qualche consigliere di maggioranza ad avere un atteggiamento più riguardoso verso i colleghi, prima di evidenziare l'equilibrio di bilancio rispettato, onde evitare critiche all'ex amministrazione da lui guidata: «Basta con le barzellette, col ripetere che non ci sono risorse a disposizione».

Rincarando: «Siamo al quinto mese di governo, si amministri la città. Non limitatevi a due soli obiettivi, c'è bisogno di saper governare questa città che oggi sta rimanendo indietro, dopo che aveva raggiunto standard elevati. Rimboccatevi le maniche, basta piagnucolare, si guardi avanti. Prossimamente andrete a inaugurare opere pubbliche da me avviate. Ho lasciato un piano triennale di opere a tutti noto. Datevi da fare per far crescere Ferentino».

A quel punto ha preso la parola il sindaco Fiorletta: «Forse siete un po' nervosi, vi invito ad abbassare i toni. Non preoccupatevi, noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo abituati a lavorare. Non abbiamo bisogno di indicazioni, semmai le diamo. Ci sono tante opere da portare a compimento con il Pnrr, le porteremo a termine e non avremo difficoltà ad associarle all'amministrazione precedente. Per noi sono prioritari ordine, pulizia e risparmio economico».

Apprensioni scaturiscono dall'intervento del consigliere Luca Zaccari. Dopo che si è fatto riferimento alla manutenzione, alla pubblica illuminazione e al Prg, questi ha avvisato che per la manutenzione ci sono a disposizione 41 euro appena e se il nuovo Prg costa 308.000 euro, nel bilancio ne risultano 8.000. Invece sulla pubblica illuminazione (finita nel mirino dei cittadini) Zaccari ha lanciato l'allarme: «I costi di gestione sono troppo alti, troviamo tutti insieme una soluzione, altrimenti da ottobre a dicembre tutta Ferentino resterà al buio. Non ci sono soldi in bilancio per le bollette dell'illuminazione».

Rinviate le mozioni dell'opposizione che non l'ha presa bene.