Il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha convocato per venerdì prossimo alle 17.30 il consiglio provinciale, in sessione straordinaria.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno una mozione per proporre l'annullamento del decreto di trasferimento del 72° Stormo dell'Aeronautica Militare e della Scuola Elicotteristi dall'aeroporto "Moscardini" di Frosione a Viterbo.

A seguito di un provvedimento varato nel 2020, e come confermato in più occasioni dalle più alte cariche in forza al 72° Stormo, infatti, la scuola interforze per la formazione dei piloti di elicotteri delle forze armate e dei corpi dello Stato è destinata a essere trasferita entro il 2025. Attraverso una mozione analoga l'argomento è stato già dibattuto a palazzo Munari il mese scorso e, con il prossimo consiglio provinciale anche l'ente di piazza Gramsci intende richiedere il mantenimento dell'aeroporto militare a Frosinone.

In sede di consiglio si discuterà, inoltre, l'approvazione del bilancio consolidato, anno 2022, con le "Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica" della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011.

All'ordine del giorno anche l'approvazione dello schema nuova convenzione per la stazione unica appaltante e il regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023.