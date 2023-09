I rapporti di forza sono quelli determinati dal risultato elettorale delle comunali di quindici mesi fa: 22 i consiglieri della maggioranza di centrodestra (compreso il sindaco Riccardo Mastrangeli), 11 quelli delle opposizioni. Siamo in un momento decisivo per entrambi gli schieramenti. Però in questa fase è nella minoranza che potrebbero esserci le manovre politicamente più importanti.

Lo snodo del Pd

I consiglieri comunali del Partito Democratico aspettano segnali forti e chiari dalla federazione provinciale. Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi sono determinati ad andare avanti. Fino in fondo. Intendono dire la loro (in maniera decisiva) per quanto riguarda l'elezione del prossimo segretario del circolo di Frosinone. Hanno in mente un nome preciso, che è quello dell'ex sindaco Michele Marini. I quattro stanno discutendo di una simile opzione. A fari spenti. Non solo: il capogruppo Angelo Pizzutelli ha intenzione di rappresentare la situazione al segretario Luca Fantini, ma anche al presidente regionale del partito Francesco De Angelis e al consigliere regionale Sara Battisti. Per quanto riguarda il congresso del circolo, per la segreteria gira il nome di Imane Jalmous, che si è candidata alle scorse comunali. Un'opzione del genere rientrerebbe nella strategia di Fantini di affidare ai giovani la governance dei circoli. Ma il gruppo consiliare insiste su Marini. C'è pure da capire come si svolgerà il congresso. Se sarà riservato soltanto agli iscritti o se invece verranno celebrate le primarie, magari aperte. Come ha lasciato intendere nei giorni scorsi la segretaria nazionale Elly Schlein. Inoltre il gruppo consiliare non smette di sottolineare il fatto che Frosinone dovrebbe essere centrale nelle dinamiche del partito. Mentre invece questo non succede. Sia per quanto riguarda le candidature in posizione eleggibile alla Camera, al Senato e alla Regione, sia gli incarichi di guida politica a livello provinciale. Vedremo l'evolversi della situazione, ma in chiave consiliare i riflettori sono accesi su un eventuale strappo del gruppo dei Democrat. Il motivo è evidente: un profilo civico dei tre consiglieri potrebbe rappresentare una novità di non poco conto perfino nell'ottica di un allargamento della maggioranza.

Gli altri gruppi

La Lista Marini qualche segnale all'indirizzo del sindaco lo ha inviato. Su singole tematiche amministrative. Sia il consigliere comunale Andrea Turriziani che il coordinatore Francesco Trina. Diverso il discorso del Polo Civico: nei mesi scorsi c'è stato il "caso politico" della foto che ritraeva vicini il sindaco Riccardo Mastrangeli e il fondatore della lista Gianfranco Pizzutelli. Entrambi stavano partecipando ad un evento politico organizzato dall'assessore regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli. La sola pubblicazione della foto aveva determinato un vespaio di polemiche. Il Polo Civico ha due consiglieri. La presa di posizione di Gianfranco Pizzutelli fu netta: non intendiamo entrare in maggioranza. Nel centrodestra più di qualcuno era salito sulle barricate: no ad aperture nei confronti di chi si è candidato fuori dalla coalizione. Quando nei mesi scorsi si è trattato di sottoscrivere un comunicato di forte critica politica nei confronti dell'Amministrazione Mastrangeli, ci sono state le firme del Pd e della Lista Marzi. Non quelle della Lista Marini e neppure del Polo Civico. Neppure del Partito Socialista che, ricordiamo, alle comunali si è presentato per conto proprio con Vincenzo Iacovissi candidato sindaco. La questione è che, tranne alcune eccezioni, le opposizioni quasi mai hanno agito in maniera sinergica. È evidente una mancanza di coordinamento politico. Inoltre il centrosinistra viene da tre sconfitte consecutive nel capoluogo.

La maggioranza

Nel centrodestra il dibattito si sta sviluppando su due piani. A livello consiliare finora non ci sono stati problemi. All'orizzonte ci sono due appuntamenti. La seduta di consiglio comunale è stata fissata per giovedì 28 settembre alle 8.30 in prima convocazione e venerdì 29 alle 19 in seconda. All'ordine del giorno due ratifiche di altrettante delibere di giunta e il riconoscimento di un altro debito fuori bilancio. Mercoledì 27 settembre torna a riunirsi la conferenza dei capigruppo, che dovrà stabilire la data dell'ulteriore riunione dell'aula. Quasi sicuramente dovrebbe essere il 4 ottobre. Gli argomenti che verranno trattati saranno sostanzialmente due. Intanto l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Poi ci sarà il tema dell'accordo di collaborazione tra la Regione Lazio, il Comune di Frosinone e Sport e Salute spa per la riqualificazione funzionale della palestra in piazza Martiri di Vallerotonda. All'ordine del giorno c'è l'autorizzazione alla stipula e quindi il conferimento del mandato al sindaco. Le uniche frizioni all'interno della maggioranza si sono registrate a proposito delle misure del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile: piste ciclabili e Bus Rapid Transit. Ma pure sul futuro assetto di piazzale Kambo dopo la riqualificazione. Sono tematiche che nei prossimi mesi caratterizzeranno lo sviluppo del dibattito politico cittadino. Anche perché andranno ad incidere in maniera forte sulla vita quotidiana nei quartieri. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha detto in molteplici occasioni che il suo obiettivo è andare avanti con il programma sottoscritto dall'intera maggioranza. E nel programma ci sono le misure del Piano urbano della mobilità sostenibile. La sensazione è che sarà una partita doppia: proposte amministrative e possibili sorprese politiche. Tutti i gruppi hanno già alzato il livello di concentrazione.