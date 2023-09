Due sedute di consiglio comunale a distanza di pochi giorni. La prima è stata già fissata per giovedì 28 settembre alle 8.30 in prima convocazione e venerdì 29 alle 19 in seconda. All'ordine del giorno due ratifiche di altrettante delibere di giunta e il riconoscimento di un altro debito fuori bilancio. Mercoledì 27 settembre torna a riunirsi la conferenza dei capigruppo, chiamata a definire la data dell'ulteriore riunione dell'aula. Indicativamente dovrebbe essere il 4 ottobre. Gli argomenti che verranno trattati in quell'occasione saranno sicuramente due.

Intanto l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Poi ci sarà il tema dell'accordo di collaborazione tra la Regione Lazio, il Comune di Frosinone e Sport e Salute spa per la riqualificazione funzionale della palestra in piazza Martiri di Vallerotonda. All'ordine del giorno c'è l'autorizzazione alla stipula e quindi il conferimento del mandato al sindaco. Due sedute ordinarie importanti, anche per capire gli equilibri all'interno della maggioranza ma pure delle opposizioni. Il centrodestra è stato protagonista di due prove di forza quando in consiglio si è trattato di approvare delibere di carattere finanziario: 22 voti (su 22 consiglieri) sul documento contabile, 19 (in pieno agosto) sugli equilibri di bilancio. Infatti l'assessore Adriano Piacentini mostra tranquillità.

Va detto che il dibattito all'interno della coalizione si sviluppa ormai da mesi sul tema delle misure del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile. Vale a dire sulle piste ciclabili e sul Bus Rapid Transit. Finora non ci sono stati riflessi in aula relativamente alle posizioni differenti che hanno espresso, per esempio, il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) e il consigliere delegato allo Scalo Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli). Entrambi si sono soffermati sul percorso del Bus Rapid Transit.

Per quanto concerne le opposizioni, due le situazioni che potrebbero riservare sorprese. Una è quella della Lista Marini. Negli ultimi tempi sia il consigliere Andrea Turriziani che il coordinatore Francesco Trina hanno effettuato aperture significative su singole tematiche. All'indirizzo del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Poi c'è la questione del gruppo consiliare del Partito Democratico. Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi stanno andando avanti e sono determinati a giocare un ruolo importante nell'ormai prossimo congresso del circolo cittadino. Provando a convincere l'ex sindaco Michele Marini a scendere in campo per la segreteria.

Dalla federazione provinciale e dal circolo stesso non sono finora arrivati segnali. Ma c'è dell'altro, perché il gruppo consiliare ha sottolineato come gli esponenti Democrat di Frosinone non vengono mai tenuti in considerazione per le candidature (in posizione eleggibili) alla Camera, al Senato e alla Regione. E neppure per le provinciali, almeno l'ultima volta. Insomma, sul tavolo c'è il nodo del capoluogo nelle dinamiche e negli equilibri del Partito Democratico. La domanda è: cosa potrebbe succedere qualora le richieste del gruppo consiliare non dovessero essere prese in considerazione? Va tenuto presente che sia Angelo Pizzutelli che Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi hanno ottenuto, ognuno, centinaia e centinaia di preferenze. Vuol dire che hanno un perimetro elettorale che supera i confini del partito. Nel caso di una frattura con il partito, una loro eventuale nuova dimensione civica potrebbe perfino modificare le prospettive in consiglio comunale.

In ogni caso va costantemente ricordato che all'interno della maggioranza di centrodestra nessun gruppo vede bene un possibile allargamento nei confronti di chi è all'opposizione. Pure questo è un fattore che va considerato. Quanto al sindaco Riccardo Mastrangeli, la sua strategia appare ormai molto chiara: se dalla maggioranza continueranno ad arrivare risposte forte e chiare in consiglio comunale, allora nulla quaestio. In caso contrario nessuno scenario può essere escluso.