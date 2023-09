I congressi dei circoli, poi le europee, le comunali ma anche le provinciali. Luca Fantini, segretario del Pd, fa il punto della situazione.

Come valuta la composizione della segreteria provinciale?

«Ho espresso grande soddisfazione per la composizione della nuova segreteria. Spesso si parla dell'importanza dell'unità del Pd, noi abbiamo scelto di continuare a praticarla davvero. Ciò che emerge è una squadra ricca di competenze, che punta al rinnovamento e che nel contempo tiene dentro tutte le sensibilità del Pd. Presenteremo un'alternativa concreta alle destre che si stanno dimostrando inadeguate al governo della Regione e dell'Italia».

Eppure arrivare al completamento del quadro non è stato semplice.

«È stata una scelta politica quella di lavorare su un quadro unitario, nella consapevolezza assoluta delle responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro territorio e della comunità che rappresentiamo. Il 2024 sarà un anno decisivo, con appuntamenti elettorali molto importanti: il Pd unito è più forte. Siamo già al lavoro, lunedì ci riuniremo con tutti i segretari di circolo per impostare una programmazione capillare e dare il via ad alcune campagne tematiche che riguardano direttamente la vita delle persone: salario minimo, autonomia differenziata e sanità pubblica».

A proposito di 2024. Ci sono le europee: si fanno i nomi di De Angelis e Battisti. Che elezioni saranno?

«Uno spartiacque decisivo. C'è bisogno di più Europa e di battersi per la giustizia sociale. Di ritrovare il contatto con la società. Le ricette sovraniste sono fallimentari, basti pensare all'emergenza sull'immigrazione. Mi concentrerei sulle proposte, prima che sui nomi. Poi è chiaro che il nostro territorio ha bisogno di rappresentanza, anche in virtù del lavoro svolto e dei numeri espressi. Alle scorse regionali, ad esempio, il Pd a Frosinone ha preso il 23%, il miglior risultato del Lazio. Vogliamo proseguire su questo trend. Francesco ricopre oggi il ruolo di presidente regionale del Pd e per come lo conosco è un lavoro che gli piace molto. Sul futuro, in grande serenità, deciderà assieme al Pd. Sara è stata da poco rieletta in consiglio, sta svolgendo egregiamente il ruolo all'opposizione facendo emergere tutte le contraddizioni del governo Rocca. È fondamentale per il partito e per l'intero territorio, che prosegua questo lavoro e che abbia da parte nostra tutto il sostengo necessario».

E le comunali? Si vota a Cassino e in tanti altri centri. Il Pd sarà unito?

«Si riparte, come più volte dichiarato, dal sostegno ad Enzo Salera e dall'impegno di questi anni. Ora dobbiamo allargare la coalizione, aprirci all'esterno e lavorare tutti per mantenere unito il Pd e per confermare la nostra amministrazione. Il lavoro svolto in questi mesi per la composizione della segreteria unitaria sarà replicato in tutte le realtà per giungere all'appuntamento elettorale determinati ad offrire ai cittadini proposte di governo solide».

E nelle altre realtà? Veroli e Paliano, ad esempio?

«Il buon governo del centrosinistra dove abbiamo amministrato è sotto gli occhi di tutti. La filiera con la Regione del presidente Zingaretti, la vicinanza alle realtà locali dei consiglieri regionali Battisti e Buschini e, ovviamente, il lavoro delle amministrazioni hanno prodotto grandi risultati. Veroli e Paliano sono comuni che hanno beneficiato in questi anni di una amministrazione assolutamente positiva. Ci presenteremo forti del lavoro svolto. Abbiamo anche nominato un ottimo responsabile degli enti locali, Diego Cecconi, che sono sicuro darà un contributo importante in questo processo».

Da soli spesso non basta per vincere. Come ricostruire alleanze sul territorio?

«Incontrerò tutte le forze civiche e politiche che non si riconoscono nelle destre di governo. Le divisioni ci hanno penalizzato, bisogna costruire l'alternativa. Da Frosinone vogliamo lanciare l'input. Iniziando dai partiti, ovviamente, nella consapevolezza che il civismo è fondamentale per costruire coalizioni radicate nei Comuni e fortemente competitive. I disastri delle destre cominciano a essere lampanti agli occhi dei cittadini. Sul lavoro povero, sul carovita, sull'emergenza migranti, sul costo della benzina, zero risposte. La luna di miele è terminata».

Quanto sarà importante il congresso del circolo di Frosinone?

«Inizierà una stagione di congressi territoriali che serve a rafforzare il lavoro della segreteria, ma anche a rivitalizzare e il tessuto di tutti i nostri circoli. A Frosinone città il Pd ha fatto uno straordinario risultato due anni fa, risultando il primo partito in città, che purtroppo non è bastato. Oggi serve un nuovo gruppo dirigente che lavori soprattutto al radicamento del partito, che supporti le tante iniziative dei nostri consiglieri all'opposizione, che riparta dall'ottimo lavoro costruito insieme alle forze civiche, che possa aggregare le migliori energie della società per costruire un progetto di coalizione per il futuro. Mastrangeli sembra già al capolinea, l'Amministrazione è divisa su tutto, un balletto quotidiano. Dopo la situazione emergenziale dell'ultimo anno, gestita benissimo da Stefania Martini, costruiamo un nuovo gruppo dirigente. Per questo ci sarà il congresso di circolo, che come tutti gli altri della provincia non sarà solo un appuntamento per cambiare un segretario ma per inaugurare una nuova modalità di lavoro in conformità con l'attività provinciale».