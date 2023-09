Come si svolgeranno i congressi? Saranno riservati ai tesserati oppure si celebreranno le primarie? Magari aperte? Il nodo è questo. Perché cambierebbe tutto naturalmente. In provincia di Frosinone si apre una fase congressuale importante nel Partito Democratico. La finestra temporale individuata è quella che va dal 9 ottobre al 12 novembre. Vanno al rinnovo i circoli di Acuto, Anagni, Arpino, Atina, Aquino, Belmonte Castello, Boville Ernica, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fiuggi, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Posta Fibreno, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Sora, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Vico nel Lazio. Sarà possibile effettuare nuove iscrizioni fino al giorno 8 ottobre 2023, mentre i rinnovi delle tessere saranno consentiti fino al giorno della celebrazione del congresso.

Qualche giorno fa, intervistata da Enrico Mentana al festival di Open, la segretaria nazionale Elly Schlein ha detto fra l'altro: «Non basta cambiare la testa del partito, bisogna cambiare anche sui territori». Un'affermazione forte, al punto che il quotidiano La Repubblica ha scritto: «Due sono le direttrici a cui pensa Schlein, che ha l'assillo di aprire il partito a forze fresche, anche esterne, per evitare che il Pd sia percepito ancora come un gruppo avvitato in discussioni ombelicali, dove decidono sempre gli stessi. La prima idea allora è aprire: primarie, primarie, primarie. Consultazioni aperte ai militanti, non solo ai tesserati, a tutti i livelli: dai segretari regionali a quelli provinciali e cittadini. Per evitare che la scelta dei vertici, nei territori, sia solo un gioco di correnti». Le primarie aperte sono quelle che hanno consentito a Elly Schlein di vincere contro Stefano Bonaccini.

Ma la segretaria nazionale sa pure una soluzione del genere non sarebbe gradita a tutte le correnti interne. E alla vigilia di una stagione elettorale impegnativa (a giugno si vota per le europee e in 39 dei 91 Comuni della Ciociaria), non sarebbe semplice gestire una situazione del genere. Il tema però è sul tappeto. Come altri del resto, anche e soprattutto in provincia di Frosinone. Sono più di trenta i circoli che vanno al rinnovo. Tra i quali c'è quello del capoluogo. Da tempo Luca Fantini e Stefania Martini (rispettivamente segretario e presidente provinciale del partito) ne assicurano la gestione. Ma occorre un congresso. C'è la posizione del gruppo consiliare, formato da Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi.

I quali hanno fatto presente al gruppo dirigente che si aspettano uno scatto. Anche e soprattutto nella considerazione di Frosinone. Il capoluogo resta quasi sempre ai margini quando c'è da definire le candidature eleggibili alla Camera, al Senato, alla Regione, perfino alla Provincia. Tra gli obiettivi del gruppo consiliare c'è anche quello di provare a convincere l'ex sindaco Michele Marini a concorrere per la segreteria. Tra le opzioni in campo per la guida del circolo frusinate c'è quella che conduce a Imane Jalmous, giovane candidata alle ultime elezioni comunali (ha ottenuto più di duecento preferenze). La sensazione è che l'ipotesi Jalmous possa essere sostenuta dalla federazione provinciale. Il segretario Luca Fantini ha più volte ripetuto che è sua intenzione affidare maggiori responsabilità ai giovani nella governance del partito. Certo è che la posizione del gruppo consiliare non potrà essere ignorata.

Poi c'è lo schema regionale, che vede Daniele Leodori segretario e Francesco De Angelis presidente. Uno schema che ha avuto un consenso plebiscitario. Però le due domande sullo sfondo sono semplici. La prima: quale Pd ha in mente Schlein nei territori? La seconda: la provincia di Frosinone fino a che punto si adeguerà?