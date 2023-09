In diversi si stavano preparando al ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri della Provincia. Ancora una volta però alle urne si andrà con la legge Delrio, entrata in vigore nel 2014. Vuol dire che i protagonisti saranno i sindaci e i consiglieri dei 91 Comuni. Ma vuol dire pure che sarà determinante il sistema del voto ponderato, che nella sostanza attribuisce un peso maggiore agli amministratori dei centri più grandi. Per due volte consecutive si è votato il 18 dicembre: nel 2021 per i dodici consiglieri, nel 2022 per il presidente. Stavolta il giorno giusto potrebbe essere domenica 17 dicembre.

In ogni caso le provinciali saranno delicate, complesse e pesantissime sul piano politico. Gli aventi diritto al gran completo sono 1.147: 91 sindaci e 1.056 consiglieri. Poco importa se a giugno in 39 Comuni potrebbero cambiare gli assetti. Intanto si procederà con questi numeri. I partiti non possono sbagliare e saranno chiamati a decisioni non semplici. Il meccanismo elettorale prevede che ci siano strategie e conti precisi per centrare il risultato. Inevitabili i malumori degli esclusi, con possibili effetti sulle europee e sulle amministrative. Nel senso che il disimpegno potrebbe rappresentare una risposta.

La volta scorsa, nel 2021, il Partito Democratico mise in fila 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega i voti ponderati furono 19.883. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Nessuno dei due è adesso in aula e al loro posto sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro non fa più parte di FdI). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata l'attuale vicepresidente dell'ente, Valentina Cambone).

Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in aula c'è Luigi Vacana. Nove mesi fa invece la vittoria di Luca Di Stefano come presidente: 33.450 voti ponderati, pari al 35,69%. Luigi Germani al 34,38% (32.224 voti ponderati), Riccardo Mastrangeli al 29,008% (27.185). Il tutto in un contesto politico molto particolare: la spaccatura tra Fratelli d'Italia e Lega, la divisione tra le principali correnti del Pd e tutto il resto. Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri la situazione è molto diversa.

Ogni partito dovrà concentrarsi sui propri assetti. Ma i leader dovranno decidere nell'ordine: chi candidare, su chi puntare e su quali Comuni "investire". C'è per esempio la questione che riguarda Frosinone: non esprime alcun consigliere provinciale in questa fase pur essendo il capoluogo e avendo l'indice di ponderazione maggiore. Vedremo cosa succederà adesso. In Fratelli d'Italia come nel Partito Democratico, nella Lega come in Forza Italia. Poi c'è il tema dei 39 Comuni che vanno al voto. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Sicuramente ci sarà un intreccio tra le strategie per le comunali e quelle delle provinciali. Per nulla semplice. Per nessuno.