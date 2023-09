Congressi in più di trenta circoli del Partito Democratico in provincia di Frosinone. La finestra temporale individuata è quella che va dal 9 ottobre al 12 novembre. Vanno al rinnovo Acuto, Anagni, Arpino, Atina, Aquino, Belmonte Castello, Boville Ernica, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fiuggi, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Posta Fibreno, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Sora, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Vico nel Lazio. Sarà possibile effettuare nuove iscrizioni fino al giorno 8 ottobre 2023, mentre i rinnovi delle tessere saranno consentiti fino al giorno della celebrazione del congresso.

Un appuntamento sicuramente importante per il Pd, considerano anche una stagione elettorale piena e intensa: europee e amministrative in 39 Comuni (tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano), ma anche le provinciali per il rinnovo dei dodici consiglieri (a dicembre). I congressi dei circoli rappresenteranno un test.

Frosinone centrale

Particolarmente significativo sarà il congresso del circolo di Frosinone, pure per i risvolti politici legati alle scelte del gruppo consiliare. Infatti i consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi hanno iniziato a riunirsi per chiedere una maggiore attenzione della federazione provinciale e del circolo cittadino per Frosinone. Non sono arrivate risposte. Per quanto concerne la segreteria del circolo, bisognerà vedere le mosse del gruppo consiliare: rivendicheranno un ruolo? Era circolato il nome dell'ex sindaco Michele Marini, ma il diretto interessato non ha lanciato alcun tipo di segnale politico. Mentre invece continua a circolare insistentemente l'opzione di Imane Jalmous, che quindici mesi fa si è candidata al consiglio comunale del capoluogo ottenendo un buon risultato, anche se non è stata eletta consigliere. Un'indicazione come quella di Jalmous potrebbe rientrare nella strategia del segretario provinciale Luca Fantini, intenzionato a puntare sui giovani. Vedremo quello che succederà, ma è abbastanza evidente che sul tavolo c'è la situazione del gruppo consiliare. La celebrazione del congresso del circolo può rappresentare un'occasione di chiarimento sotto ogni punto di vista.

L'orizzonte delle europee

Per quanto riguarda le elezioni europee del 9 giugno prossimo la domanda è una sola: esistono gli spazi per una candidatura del territorio che possa essere eleggibile? La circoscrizione Centro è composta da Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Nella stessa verranno eletti 15 eurodeputati e si possono esprimere fino a 3 preferenze. Per il ruolo di capolista è in pole position Marta Bonafoni. Dovrebbero essere della partita anche Laura Boldrini e Nicola Zingaretti. Le candidature forti in Ciociaria sono sostanzialmente due: Francesco De Angelis e Sara Battisti. Il presidente regionale dei Dem potrebbe però decidere di puntare alle politiche. Mentre un'eventuale elezione della consigliera regionale al Parlamento di Strasburgo e Bruxelles avrebbe anche l'effetto di determinare l'ingresso di Antonio Pompeo nell'aula della Pisana. Ma è presto per considerazioni di questo tipo. Inoltre, sia Francesco De Angelis che Sara Battisti accetterebbero la candidatura soltanto se avessero la possibilità di giocarsela. Resta da capire come si comporrà il puzzle.

Le provinciali

A dicembre si torna alle urne, con la legge Delrio, per eleggere i dodici consiglieri provinciali. Due anni fa i Democrat ne hanno espressi 4: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone, Gaetano Ranaldi. L'obiettivo è confermare lo stesso numero e non si tratta di un'operazione facilissima. Però alle urne si va con il voto ponderato e gli aventi diritto sono i sindaci e i consiglieri dei 91 Comuni. Finora il Pd è sempre stato maggioritario in questo contesto. Va aggiunto però che c'è stato un assetto parametrato su due correnti: quella di Francesco De Angelis e quella guidata prima da Francesco Scalia e poi da Antonio Pompeo. Adesso alcuni equilibri sono cambiati, come si è visto nella composizione della segreteria provinciale. Dove la suddivisione dei ruoli è stata disegnata tenendo presente da un lato Pensare Democratico di Francesco De Angelis e Sara Battisti e dall'altro una lista nella quale sono confluiti lo stesso Antonio Pompeo, Nazzareno Pilozzi (vicesegretario), Domenico Alfieri e Danilo Grossi. Infine, non va dimenticato che in Ciociaria alle primarie nazionali ha vinto Stefano Bonaccini, sostenuto peraltro sia dall'area di De Angelis che da quella di Pompeo. Elly Schlein ha comunque fatto segnare un ottimo risultato. Le strategie sulle provinciali (sia per le candidature che per le indicazioni di voto) saranno un test assai significativo. I risultati evidenzieranno la nuova mappa degli equilibri. Più di un congresso.