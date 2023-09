Tutte le manovre avvengono dietro le quinte, come è normale che sia. Per fine mese sarà convocata la seduta del consiglio comunale dedicata soprattutto all'approvazione del bilancio consolidato. Sul tema finanziario la maggioranza di centrodestra ha effettuato due prove di forza nette: la prima sul documento contabile (22 voti su 22 consiglieri di coalizione), la seconda sugli equilibri di bilancio (19 sì ad agosto). Stavolta però i riflettori saranno puntati sia sulla maggioranza che sulle opposizioni. Per cercare di capire cosa potrà succedere tra ottobre e dicembre.

Quando cioè si entrerà nel vivo delle misure del Piano urbano della mobilità sostenibile. In particolare il percorso del Brt. Nello stesso periodo dovrebbero esserci delle indicazioni definitive per quel che riguarda il grado di pedonalizzazione di piazzale Kambo.

Al recente convegno organizzato dal circolo di Legambiente, Riccardo Mastrangeli ha affermato: «Vengo attaccato quotidianamente anche dalla mia maggioranza. Soprattutto in consiglio comunale c'è un partito al quale non piacciono le piste ciclabili, forse per motivi di carattere elettorale. Posso dire che sono convinto del percorso che ho intrapreso.

Per trent'anni è mancata un'attenzione al trasporto pubblico locale, adesso stiamo investendo sul Bus Rapid Transit. Un mezzo che dovrà essere veloce e con corsia dedicata. Anche qui se andiamo oltre i dodici minuti, per collegare una parte all'altra della città, il mezzo alternativo diventa meno appetibile». Aggiungendo: «Frosinone sarà fortemente caratterizzata dalle zone 30. Resteranno le zone 50 in tratti non strategici per la città. E l'installazione di 100 colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli». Una presa di posizione che sul piano politico vuol dire una cosa precisa: il sindaco Mastrangeli ha intenzione di andare avanti sulla mobilità urbana secondo il programma.

Resta da vedere cosa succederà all'interno di una maggioranza dove sono state espresse idee diverse. Come peraltro Mastrangeli ha confermato nel suo intervento. Il consigliere delegato allo Scalo Anselmo Pizzutelli (eletto nella civica che fa diretto riferimento al primo cittadino) ha una visione diversa per quanto concerne il futuro assetto di piazzale Kambo. Ma anche sul tracciato del Brt. Su questa stessa tematica pure il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) ha evidenziato la necessità di alcune modifiche. Per esempio in via Aldo Moro. Non si tratta di argomenti che per forza dovranno avere uno sbocco in consiglio comunale. In teoria la maggioranza di centrodestra potrebbe provare a gestire la situazione, sia nei tempo che nei modi. A pesare però è l'assetto di una coalizione che per tre volte consecutive ha vinto le elezioni comunali a Frosinone. Inoltre il Brt fa parte del programma che tutti hanno sottoscritto.

Mastrangeli in un certo senso attende gli eventi e soprattutto le scelte. Il sindaco non ha intenzione di procedere a rimpasti di giunta e men che meno ad allargamenti (o restringimenti) della maggioranza. Però è evidente che nel campo delle opposizioni molto si sta muovendo. A cominciare dai segnali lanciati dalla Lista Marini del consigliere Andrea Turriziani e del coordinatore Francesco Trina. Un discorso a parte merita il gruppo del Pd. I consiglieri Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi hanno chiesto al partito (federazione provinciale e circolo cittadino) maggiore attenzione e condivisione.

La domanda sullo sfondo del panorama politico cittadino è sostanzialmente una in questa fase: ci sono gli spazi per una sorta di governo di larghe intese qualora le attuali condizioni dovessero cambiare? Impossibile fare previsioni. Certamente fin quando la maggioranza farà il pieno di voti in consiglio comunale è impossibile immaginare altre opzioni. I prossimi mesi saranno comunque molto intensi anche sul piano elettorale: a giugno europee e amministrative, a dicembre il rinnovo dei dodici consiglieri provinciali. Quest'ultimo appuntamento sarà particolarmente significativo: il Comune di Frosinone ha l'indice di ponderazione più alto insieme a Cassino. Eppure due anni fa non ha eletto consiglieri in Provincia. Stavolta il vento cambierà? Un test per coalizioni e partito. Perfino un'occasione per mantenere equilibri e formulare strategie.