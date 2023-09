Rispetto a cinque anni fa è cambiato il mondo sul piano politico. In Italia, nel Lazio e naturalmente anche in provincia di Frosinone. A giugno sono in programma le europee, appuntamento al quale tutti i partiti guardano con estrema attenzione. Un test che nessuno può fallire: da Fratelli d'Italia alla Lega, da Forza Italia al Partito Democratico, dal Movimento Cinque Stelle ad Azione e Italia Viva. L'aspetto locale è ugualmente importante, indipendentemente dall'elezione di europarlamentari del territorio. Le segreterie nazionali dei partiti analizzeranno nel dettaglio percentuali, voti e preferenze in ogni singola provincia. Ad essere sotto esame sono soprattutto le classi dirigenti. La circoscrizione centrale è composta da Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Nella stessa verranno eletti 15 eurodeputati. Si vota con il sistema proporzionale e si potranno esprimere fino a tre preferenze.

Il precedente del 2019

In provincia di Frosinone la Lega nel 2019 ottenne 96.670 voti, pari al 40,3%. Percentuale largamente superiore a quella del Lazio (32,6%), della circoscrizione centro (33,4%) e del livello nazionale (34,3%). In Ciociaria Fratelli d'Italia raggiunse l'8,9%, in virtù di 21.319 voti. Nel Lazio il 9%, nella circoscrizione centro il 6,9%, in Italia il 6,4%. È chiaro che il 9 giugno 2024 le prospettive saranno completamente diverse: il Carroccio difficilmente può ripetere quell'exploit, mentre Fratelli d'Italia vola nei sondaggi ma pure per effetto dei risultati ottenuti sia alle politiche che alle regionali. Il Partito Democratico nel 2019 in Ciociaria mise in fila 38.536 voti, attestandosi al 16%. Percentuale decisamente più bassa rispetto a quella del Lazio (23,7%), della circoscrizione centro (26,8%) e dell'Italia (22,6%). Sempre nel 2019 il Movimento Cinque Stelle in provincia di Frosinone totalizzò 44.494 voti, pari al 18,5%: nel Lazio il 17,9%, nella circoscrizione centro il 15,9%, in Italia il 17%. Mentre Forza Italia in Ciociaria arrivò all'8,1%: 19.472 voti. Nel Lazio il 6,7%, nella circoscrizione centro il 6,2%. In Italia l'8,7%. La provincia di Frosinone ha un europarlamentare uscente: si tratta di Maria Veronica Rossi (Lega). Nella lista del Carroccio ottenne 23.417 preferenze nella circoscrizione, delle quali 12.318 in Ciociaria. Nel 2019 risultò la prima dei non eletti. Quest'anno è diventata parlamentare europea dopo le dimissioni della collega di partito Simona Baldassarre, nominata assessore in Regione Lazio.

Politiche e regionali

Un anno fa eravamo alla vigilia delle elezioni politiche. Mentre sette mesi fa si è votato alle regionali. Due competizioni che hanno cambiato il volto politico dell'Italia e del Lazio. Ma pure della provincia di Frosinone. Alle ultime regionali Fratelli d'Italia ha toccato quota 28,11% in Ciociaria. Mentre alle politiche del 25 settembre 2022 si era attestato al 33,09%. Alle regionali Lega al 12,32%, alle politiche al 10,65%. Forza Italia al 10,46% alle regionali e al 10,18% alle politiche. Nel centrosinistra, il Partito Democratico ha ottenuto il 22,66% nel Lazio lo scorso febbraio. Mentre alle politiche di dodici mesi fa la percentuale fu del 13,99%. Movimento Cinque Stelle al 6,14% alle regionali. Non c'è bisogno di interpretazioni per rendersi conto di come e quanto sia cambiata la situazione politica. Restando alla Ciociaria, Fratelli d'Italia ha eletto due deputati: Massimo Ruspandini (secondo mandato) e Paolo Pulciani. Il primo nel collegio maggioritario, il secondo nel proporzionale. C'è anche Aldo Mattia, che però è stato eletto a Montecitorio nel collegio della Basilicata. La Lega ha un parlamentare: l'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani (collegio maggioritario). Quindi il Movimento Cinque Stelle: conferma come deputato per Ilaria Fontana (collegio proporzionale). Questa invece la mappa politica della Ciociaria alla Regione Lazio: due consiglieri di Fratelli d'Italia (Alessia Savo e Daniele Maura), uno del Partito Democratico (Sara Battisti). La Lega non ha eletto consiglieri, ma esprime un assessore: Pasquale Ciacciarelli. La geografia politica del territorio è radicalmente mutata quindi.

Le candidature

Mario Abbruzzese è vicinissimo ad una candidatura nella lista della Lega. Bisognerà vedere se sarà della partita anche Maria Veronica Rossi: è uscente e quindi dirà la sua. Nel Partito Democratico le opzioni che circolano sono due: il presidente regionale Francesco De Angelis e il consigliere regionale Sara Battisti. Fratelli d'Italia analizzerà la situazione in una prospettiva di carattere globale. Occorre sempre considerare che parliamo di un'elezione parametrata sulla circoscrizione centro: oltre al Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Il che vuol dire che i leader nazionali punteranno su molti big. Questo non significa che non ci saranno designazioni di esponenti locali. Però sarà una sfida. Nella sfida.