«Nel ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno partecipato contribuendo allo straordinario successo degli Stati Generali del Socialismo per il Lazio, svoltisi a Pofi sabato scorso, desidero esprimere sentimenti di particolare gratitudine nei confronti dei numerosi esponenti Uil che hanno voluto essere presenti alla manifestazione». A parlare è Gian Franco Schietroma, segretario regionale del Psi nel Lazio. Rileva: «Tra gli altri voglio ringraziare l'attuale segretario generale dei Chimici Pino Caccianini, il suo predecessore Mauro Piscitelli, che peraltro ha svolto un eccellente lavoro, Luciano Marini, delegato attività sindacali acqua e luce, in passato ottimo consigliere comunale di Frosinone, Tonino Ascenzi, responsabile Uil Pensionati zona Rieti, Lorenzo Fiorini, responsabile dei servizi Uil, già candidato sindaco a Ferentino, Bruno Carnevali e Fernando Ciardi».

Aggiunge Schietroma: «Ringrazio altresì per i loro apprezzati interventi nel dibattito Giuseppe Merfi, responsabile Uil Pensionati zona nord della provincia, ed Emilio Lucidi, responsabile Uil Pensionati Frosinone. Merfi è intervenuto anche in rappresentanza del presidente nazionale Ada Alberto Oranges, sottolineando il prezioso lavoro del sindacato Uil Pensionati-associazione Diritti degli Anziani tra i cittadini, in special modo con efficaci azioni di assistenza sanitaria diffuse sul territorio, ed in particolare nei Comuni di Castro dei Volsci ed Amaseno. Lucidi ha insistito sulla necessità - assolutamente condivisibile - di azioni sinergiche tra partito e sindacato per meglio venire incontro ai bisogni dei più deboli».

Gian Franco Schietroma ha voluto evidenziare l'intero perimetro politico socialista.