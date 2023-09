L'ex assessore ed ex consigliere comunale, amministratore di lungo corso e promotore di associazioni cittadine con alto seguito, Amedeo Mariani, vera e propria calamita di preferenze nelle vecchie tornate elettorali, dice basta e aderisce in Forza Italia, scuotendo gli ambienti politici di Ferentino e non soltanto.

Con Mariani, sempre targato centrosinistra, gran parte del suo affezionato gruppo migrerà in Fi, partito oggi a Ferentino commissariato. Negli ultimi anni ha sostenuto l'ex amministrazione comunale e l'ex sindaco Antonio Pompeo, tanto è vero che l'assessore Angelica Schietroma della giunta Pompeo, faceva riferimento al gruppo politico di Mariani. Resta da vedere se anche la Schietroma, oggi consigliere comunale di opposizione, seguirà Mariani in casa azzurra. Non è da escludere.

La notizia è di quelle roboanti e metterà in subbuglio la politica ferentinate. Lo stesso Amedeo Mariani, apertamente anti Fiorletta, ieri ha comunicato la sua decisione: «Serve rispetto per le diversità. Ma davvero sull'odio si può fondare la convivenza di una comunità? Bisogna rimettere al centro valori e diritti. Alcune considerazioni hanno spinto me e tantissimi amici a condividere e intraprendere questo nuovo viaggio con Pietro Stabile. Alla luce di ciò comunico ufficialmente l'adesione a Fi insieme ad altri amici. Ufficializzeremo la scelta in una prossima adunanza pubblica. Speriamo che tanti moderati si aggiungano a noi, per una rinascita del partito guidato da Antonio Tajani. Speriamo che la coalizione di centrodestra di Ferentino si ricompatti su una nuova piattaforma politica, che porti la città nella prossima legislatura ad esprimere un candidato di coalizione per guidare Ferentino».