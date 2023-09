Mario Borza si candida alla carica di sindaco. L'annuncio è arrivato domenica scorsa a Fumone in occasione della kermesse con cui Fratelli d'Italia ha celebrato, come nel resto d'Italia, il primo anno del governo Meloni. A farlo è stato l'onorevole Massimo Ruspandini, vice capogruppo di FdI alla Camera e presidente provinciale del partito. Un imprimatur di grande spessore per Borza, tanto più che Ruspandini ha anche annunciato che si presenterà personalmente a Casalvieri nella lista civica che sosterà la candidatura a sindaco di Mario Borza.

Ruspandini ha elogiato le capacità umane e imprenditoriali di Borza: «Mario - ha evidenziato il deputato di FdI - è un figlio della nostra terra, della splendida Valle di Comino, che ha fatto fortuna all'estero, in Irlanda, proprio grazie alle sue straordinarie qualità. Mario è un grande imprenditore: le sue attività gli potrebbero consentire di vivere tranquillamente in Irlanda, e anche agiatamente, grazie alle sue grandi possibilità economiche. E invece ha deciso di mettersi a disposizione del suo paese di origine, invertendo così una rotta che fin qui ha visto i nostri territori perdere figli preziosi e grandi eccellenze che hanno preferito andare all'estero. Ecco perché la battaglia di Mario ha per noi un valore decisivo in quanto diventa uno spot per chi dalle parole prova a passare ai fatti, ricucendo un rapporto virtuoso con i nostri compaesani che hanno fatto fortuna altrove. La battaglia di Mario Borza per Casalvieri - ha concluso Ruspandini - è quindi la battaglia di Fratelli d'Italia. Una candidatura cui tengo tantissimo, al punto che ho deciso di presentarmi personalmente qui a Casalvieri nella lista civica che lo sosterà».