Davide Bordoni è stato eletto segretario della Lega nel Lazio al termine del primo congresso regionale che si è tenuto a Roma. Presente anche il vicepremier e leader nazionale Matteo Salvini. Ha detto Bordoni: «Un grande onore poter ricoprire questo ruolo. Ringrazio tutti i militanti, il segretario federale Salvini e chi in me ha riposto la sua fiducia. Il rinnovamento nel Lazio è già iniziato con l'elezione di tutti i segretari provinciali del partito con i quali, sono certo, faremo un ottimo lavoro, nel solco di quanto già fatto, per rafforzare la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze di ascolto e confronto, come abbiamo sempre fatto».

Nicola Ottaviani, deputato, segretario della commissione Bilancio della Camera e coordinatore provinciale del Carroccio, rileva: «La nuova segreteria regionale del Lazio va nella direzione del rafforzamento della struttura territoriale del partito a livello regionale, nel solco già tracciato da Claudio Durigon. Davide Bordoni, infatti, proviene dalla realtà amministrativa del Campidoglio e come tale tradurrà nella linea politica regionale le necessità degli enti locali e dei cittadini, che individuano nella Lega un nuovo modello di impegno in politica e nelle istituzioni, differentemente dal passato in cui la sinistra intendeva la politica come mera professione e non come servizio. Tutto questo, in realtà, si pone all'interno di una visione più ampia, che vede Matteo Salvini e la Lega interpreti di un progetto nazionale, come verrà ricordato e ribadito nuovamente a Pontida, sabato 16 e domenica 17 settembre. Il leit motiv dell'evento, che si terrà il prossimo weekend, ruota attorno alla difesa dell'identità culturale dei nostri territori, soprattutto provinciali e di periferia, con l'esaltazione di chi lavora o si impegna, comunque, per migliorare l'habitat sociale in cui vive, unitamente al rinnovo dei valori delle libertà economiche e civili, alla base del manifesto politico e programmatico del centrodestra».

L'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli afferma: «Congratulazioni a Davide Bordoni, eletto all'unanimità segretario regionale della Lega nel Lazio, un'elezione che dimostra una importante compattezza ed unità di partito, paradigma necessario per continuare il nostro percorso di importante crescita. Davide raccoglie in eredità il grande lavoro fatto sul territorio in questi anni dal sottosegretario Claudio Durigon, al quale rivolgo i miei personali ringraziamenti per il grande impegno dedicato alla formazione e costante sviluppo del nostro partito nel Lazio e per aver avuto l'abilità politica, il temperamento e la fermezza necessari a superare i momenti più delicati per il nostro movimento. Sono sicuro che Davide proseguirà con altrettanta costanza e capacità lo stesso percorso, ora rafforzato dalla presenza di un importante filiera istituzionale che ci vede protagonisti nel governo nazionale e regionale, è necessario infatti valorizzare il grande lavoro che stiamo svolgendo sul territorio, affinché i risultati raggiunti possano far accrescere la nostra credibilità e confermare la nostra capacità quale partito di governo, nostra vera identità. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto nell'elezione a membro del direttivo regionale e delegato al congresso nazionale, continuerò a lavorare per il partito con ancora più impegno e responsabilità».

Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini ha rilevato: «Conto che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, anche grazie alla Lega, cancellerà i decenni di nulla della sinistra». Francesco Rocca ha affermato: «Era doveroso essere qui da parte mia: la Lega è un partito importante della coalizione che mi sostiene e io sto lavorando egregiamente sia con gli assessori che con i consiglieri regionali».