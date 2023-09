Dovrebbe essere questione di ore. Oppure di giorni. Parliamo del varo della segreteria politica provinciale del Partito Democratico. Un passaggio per nulla semplice, considerando il tempo trascorso.

Nella corsa alle primarie regionali tutte le principali correnti hanno sostenuto Daniele Leodori. Sia Pensare Democratico di Sara Battisti (schierata all'interno di Rete Democratica) che Leodori a Sinistra, lista nella quale sono confluiti in diversi: Antonio Pompeo, Nazzareno Pilozzi, Domenico Alfieri e Danilo Grossi. Evidenti le difficoltà di raggiungere una sintesi tra le posizioni di Antonio Pompeo, di Nazzareno Pilozzi-Domenico Alfieri e di Danilo Grossi.

Il Partito Democratico ha davanti una stagione politica importante, delicata e impegnativa anche in provincia di Frosinone. Considerando che si dovrà votare per le europee e per le amministrative in trentanove Comuni. Dai rumors che filtrano l'ex deputato Nazzareno Pilozzi potrebbe ottenere il ruolo di vicesegretario, ma non contemporaneamente la delega agli enti locali. Mentre Antonio Pompeo non entrerà a far parte della segreteria.

Bisognerà pure capire quali saranno le decisioni in merito ad una possibile candidatura alle europee. Il nome potrebbe essere quello di Francesco De Angelis, attualmente presidente dei Democrat nel Lazio. Ha concorso per due volte per il Parlamento di Strasburgo: una volta ha centrato l'obiettivo, un'altra è stato il primo dei non eletti. Ma bisognerà aspettare le strategie e le indicazioni nazionali, considerando che alle europee si concorre in circoscrizioni molto grandi. E il sistema elettorale è quello proporzionale.