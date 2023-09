Sembrano lontane, ma in realtà sono già al primo posto delle priorità politiche di tutti i partiti. Anche sul piano provinciale. Parliamo naturalmente delle elezioni europee, per le quali c'è già una data più che indicativa: 9 giugno 2024. L'Italia questa volta elegge 76 parlamentari. Prima erano 73, ma sono aumentati in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Si vota con il proporzionale, il che vuol dire che sarà una conta per tutti. E inoltre ci saranno le preferenze. Le candidature eleggibili sono solitamente riservate ai big nazionali e regionali. Tanto per fare due esempi, circolano i nomi di Arianna Meloni per Fratelli d'Italia e di Nicola Zingaretti per il Partito Democratico.

Proprio per questo tipo di impostazione, nessuno potrà rilassarsi: parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali dovranno impegnarsi a fondo, ognuno nel proprio territorio. Nessun dorma quindi. Vedremo cosa succederà sul piano locale, se cioè potranno esserci candidature in posizioni eleggibili. Circola molto il nome di Mario Abbruzzese, già presidente del consiglio regionale del Lazio e politico di lungo corso. Potrebbe concorrere per un seggio a Strasburgo e Bruxelles nella lista della Lega. Restando al Carroccio, va aggiunto che in questo momento esprime un parlamentare europeo: si tratta di Maria Veronica Rossi, subentrata nell'ultimo scorcio della legislatura. Nel 2019 ha ottenuto un risultato enorme. Nel Pd il nome possibile è quello di Francesco De Angelis.

Le amministrative

Il 2024 sarà pure l'anno delle elezioni amministrative: in Ciociaria saranno 39 (su 91) i Comuni chiamati alle urne. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Centri grandi, strategici, importanti. Nei quali il Partito Democratico si gioca molto (se non tutto). In un contesto di centrosinistra che non è quello di un tempo. Cassino è la seconda città della provincia di Frosinone: Enzo Salera punta al bis e i Democrat non possono permettersi passi falsi. Nonostante non manchi qualche fibrillazione. A Veroli Simone Cretaro non può concorrere per il terzo mandato consecutivo. Ma il Pd è chiamato in ogni caso ad un'impostazione unitaria.

I nomi che circolano maggiormente sono quelli di Francesca Cerquozzi e Assunta Parente. Stessa situazione a Paliano: Domenico Alfieri non può ricandidarsi a primo cittadino, avendo espletato i mandati consecutivi previsti. Sicuramente avanzerà una sua proposta, sia politica che programmatica. Domenico Alfieri è stato segretario e presidente provinciale del partito. Ergo, le sue scelte avranno inevitabilmente un peso politico non secondario. A Isola del Liri il sindaco Massimiliano Quadrini si ripresenterà e punta alla conferma.

Nel 2019 era uno degli esponenti di punta del Pd. Adesso lo è di Azione: significativo l'endorsement di Alessio D'Amato. In ogni caso dalle indiscrezioni che filtrano sembra che l'area dei Democrat che fa riferimento a Francesco De Angelis e Sara Battisti possa sostenere senza problemi Quadrini. Diverso il discorso relativamente ad Antonella Di Pucchio, consigliere provinciale dei Dem, fedelissima di Antonio Pompeo: avrà un ruolo centrale alle comunali, indipendentemente dalla candidatura a sindaco o meno.

C'è attesa per le decisioni che prenderà il centrodestra. In altri termini bisognerà capire se Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati si presenteranno co uno schema e delle candidature (a sindaco) unitarie. Non è scontato. Alle comunali di Ferentino per esempio non è successo.

Provinciali con la... Delrio

A dicembre si andrà al rinnovo dei dodici consiglieri provinciali. Quasi sicuramente con il sistema elettorale previsto dalla Delrio visto che la riforma per il ritorno all'elezione diretta è destinata a slittare. Il fatto che si tratterà ancora una volta di una competizione riservata agli addetti ai lavori (sindaci e consiglieri comunali) obbligherà i leader dei partiti a cercare soluzioni in grado di garantire tutti gli equilibri. Con l'imperativo categorico di evitare... "scontenti". Per la considerazione di prima: alle europee nessuno potrà distrarsi.