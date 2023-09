Archiviato il confronto alla Sacra Famiglia sul futuro assetto della mobilità del quartiere Scalo, all'interno del centrodestra si guarda ai confini politici della maggioranza. In previsione di una stagione autunnale nella quale bisognerà definire il percorso definitivo del Bus Rapid Transit, il grado di pedonalizzazione (totale o parziale) di piazzale Kambo, le piste ciclabili e molto altro. Non dimenticando l'obiettivo dell'ufficializzazione dell'uscita del Comune dal piano di rientro decennale dal deficit. Un traguardo che rappresenterebbe un punto di svolta sul piano della programmazione.

Gli scenari

Da mesi si continua a parlare di possibili crisi all'interno della maggioranza e di possibili aperture nei confronti dell'opposizione. Un'ipotesi che nel centrodestra ha determinato già dei mal di pancia. Sulla base di diverse considerazioni. Intanto nei due appuntamenti più importanti (l'approvazione del documento contabile e il via libera agli equilibri di bilancio) i voti non sono certamente mancati: 22 e 19. Inoltre, sul versante delle differenti visioni a proposito della mobilità urbana, il dibattito (pure aspro) si è registrato. Senza però arrivare ad una frattura conclamata. Infine, considerando che il Brt sarà operativo nel 2026, ci sono tre anni di tempo per "metabolizzare" una situazione del genere. Nel centrodestra in diversi non vedono bene cambi di maggioranza. Il vicesindaco e leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia lo ha detto chiaramente in occasione della pubblicazione della foto che ritraeva vicini Riccardo Mastrangeli e il leader del Polo Civico Gianfranco Pizzutelli (che però ha subito seccamente smentito scenari di intese con il centrodestra). «No all'ingresso in maggioranza di chi si è candidato dall'altra parte»: questo il ragionamento sviluppato. Potrebbe valere anche nei confronti della Lista Marini, rappresentata in aula consiliare da Andrea Turriziani? Si tratta di un'opzione da verificare. Al momento non c'è alcuna intesa, anche se sono stati lanciati segnali molto espliciti.

Lo snodo del Pd

La sensazione è che dipenderà molto da quello che succederà all'interno del Partito Democratico. La Lista Marini si è presentata autonomamente alle elezioni comunali di quindici mesi fa, ma sia l'ex sindaco Michele Marini che il consigliere Andrea Turriziani fanno riferimento ai Dem. Nei giorni scorsi i tre esponenti del Pd (Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi e Fabrizio Cristofari) si sono riuniti per fare il punto della situazione. Sembra che possano avanzare il nome di Michele Marini per la segreteria del circolo cittadino. La domanda: in una eventualità del genere, Marini sarebbe disponibile a scendere in campo? Potrebbe esserci perfino una competizione interna: per il ruolo di segretario circola da tempo pure l'opzione Imane Jalmous, candidata con i Dem alle amministrative. L'estrazione politica di Michele Marini è moderata e centrista: gli inizi con la Democrazia Cristiana, quindi il Partito Popolare Italiano e la Margherita. Proprio in queste ore nel dibattito interno c'è il tema dei malumori di alcune aree per lo spostamento a sinistra deciso dalla segretaria Elly Schlein. Tornando a Frosinone, però, bisognerà aspettare per capire la linea della federazione provinciale e del circolo cittadino. Quanto ad Andrea Turriziani, ha ventilato possibilità di apertura su tematiche amministrative più che politiche. Consapevole del fatto che in ogni caso la maggioranza conta 22 consiglieri su 33 e che quindi perfino qualche eventuale defezione non basterebbe per aprire una crisi politica vera e propria. Va aggiunto che in piazza ad ascoltare il confronto alla Sacra Famiglia c'era pure il consigliere Norberto Venturi (Pd). Oltre al capogruppo Angelo Pizzutelli. C'è comunque un evidente movimentismo politico nel quadro cittadino.

La prospettiva di Mastrangeli

Il sindaco ha costantemente ribadito che la "bussola" politica rimane quella rappresentata dal risultato delle elezioni e dall'assetto che ne è scaturito in giunta. La maggioranza di centrodestra è composta da 22 consiglieri: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. L'assetto della Giunta è il seguente: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Quindi c'è Alessandra Sardellitti, sostenuta da Mauro Vicano. Inoltre Mastrangeli ha attribuito alcune deleghe ai consiglieri, in particolare a due rappresentanti della sua lista civica (Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone), che non esprime assessori nell'esecutivo. Ora, sicuramente negli ultimi mesi si sono verificate situazioni che hanno evidenziato malumori e fibrillazioni nella coalizione di centrodestra, ma la situazione è rimasta sotto controllo. Ciò non toglie che il sindaco Riccardo Mastrangeli ragioni e guardi pure in prospettiva. Proprio in virtù del fatto che c'è una consiliatura impegnativa davanti e che su determinate tematiche (mobilità urbana in primis) potrebbero esserci delle prese di distanza. Sull'altro versante c'è un'opposizione divisa tra il centrosinistra che ha sostenuto Marzi e il Psi. Ma soprattutto un'opposizione che si è spaccata perfino quando si è trattato di sottoscrivere un documento di critica politica. Pd e Lista Marzi da una parte, Lista Marini e Polo Civico da un'altra. È anche per questo che la maggioranza può permettersi perfino di non chiarirsi fino in fondo al proprio interno.