Analizzare le criticità che hanno portato alla deindustrializzazione della provincia di Frosinone e trovare le soluzioni per riattivare un circuito virtuoso. È questo l'argomento all'ordine del giorno dell'undicesima commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up,

commercio, artigianato, industria del Consiglio regionale del Lazio, convocata dal presidente Enrico Tiero (FdI) in audizione per martedì prossimo alle 15 nella sala Mechelli della Pisana.

La convocazione fa seguito a una specifica richiesta, pervenuta nello scorso mese, da parte del consigliere regionale del Pd, Sara Battisti, che aveva sollecitato il presidente per «affrontare le criticità legate alla deindustrializzazione del territorio della provincia di Frosinone. Credo sia necessario udire tutti i soggetti istituzionali, le sigle sindacali e le associazioni di categoria per una discussione collettiva per azioni sinergiche di contrasto al fenomeno e relativi progetti di sviluppo e innovazione.

La provincia di Frosinone rappresenta un polo industriale nevralgico per la nostra regione; tuttavia sono diverse le aziende in difficoltà e cresce il rischio di generare una vera e propria desertificazione industriale. Siamo, quindi chiamati, in modo collettivo e al di fuori di qualsiasi posizione precostituita, ad adottare strumenti di contrasto a questo fenomeno con l'obiettivo di favorire una nuova e rinnovata attrattività del polo industriale ciociaro in un'ottica di sviluppo sostenibile».

«L'audizione prevista per il 12 settembre avrà il compito di incardinare un percorso istituzionale con tutti gli attori coinvolti che non si esaurirà in quella seduta della commissione, ma potrà recepire anche le indicazioni e le proposte che saranno formulate nell'ambito degli Stati Generali in programma il 28 settembre (convocati dalla Provincia, ndr) ai quali io stessa parteciperò. La contrapposizione non fa bene al nostro territorio che invece ha bisogno di sinergia e sono convinta che questi due percorsi paralleli si rafforzeranno a vicenda e impegneranno i due enti e tutti i soggetti che vi prenderanno parte a dare risposte concrete alle criticità della nostra provincia» ha commentato, poi, il consigliere Sara Battisti.

Alla seduta sono stati convocati 40 sindaci della Ciociaria, la Provincia di Frosinone, il presidente del Consiglio provinciale, i sindacati, le associazioni rappresentative delle imprese, la Camera di Commercio, il Consorzio Industriale, Unindustria e anche Acea Ato 5.