Sarà una stagione lunga e impegnativa sul piano politico: all'orizzonte ci sono le elezioni europee ma anche le amministrative, che riguarderanno 39 Comuni della provincia di Frosinone. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Il Pd ha l'esigenza di organizzare per tempo tutti gli appuntamenti.

Fra l'altro Francesco De Angelis è il presidente regionale del partito. E recentemente ha detto: «È fondamentale ricostruire l'alleanza di centrosinistra, perché il vecchio centrosinistra, quello che spesso ci ha permesso di vincere alle amministrative, non c'è più. Dobbiamo farlo aprendoci al civismo, tornando ad essere interlocutori con la società civile per essere competitivi e portare il Pd al successo elettorale. Favorire aggregazione, essere inclusivi. Dobbiamo però dire la verità: nella sconfitta, in un quadro difficile, ci siamo difesi bene. Penso al miglior risultato del Pd del Lazio da parte della nostra provincia alle regionali. Lo stesso alle politiche, arrivando all'elezione di Orfini. Consapevoli delle difficoltà, ma il Pd c'è. Ora apriamo una fase nuova: condivido l'impianto della relazione del segretario Fantini. Io ho lasciato la guida di Pensare Democratico perché sono convinto di questa fase nuova e che pur nella diversità bisogna fare tutti uno sforzo per rappresentare il Pd nella sua interezza. Discutiamo liberamente e andiamo avanti uniti. Facciamolo a partire da settembre per aiutare i Comuni che andranno al voto. Con alcune regole, da tutti condivise. Al voto il prossimo anno ci sarà un Pd unito, forte e capace di vincere».

La politica delle alleanze è centrale per il Pd, specialmente alle comunali. Per quanto riguarda le dinamiche interne, in diversi sottolineano il fatto che è tornato a saldarsi l'asse tra lo stesso Francesco De Angelis e Mauro Buschini. Elemento da non sottovalutare. Il segretario Luca Fantini intende accelerare per la costituzione della segreteria provinciale, che sarà composta da quindici membri. Si tratta di capire gli equilibri in quella che è stata la lista Leodori a Sinistra alle scorse regionali. Della quale hanno fatto parte Antonio Pompeo, Nazzareno Pilozzi, Domenico Alfieri e Danilo Grossi. A sostegno di Daniele Leodori, come del resto Pensare Democratico, la corrente guidata dalla consigliera regionale Sara Battisti.

Considerando che sono trascorsi due mesi dalla riunione dell'assemblea provinciale, non è evidentemente semplice raggiungere un assetto che garantisca tutti gli equilibri. Non soltanto nel rapporto tra le diverse aree ma pure all'interno delle singole correnti. Il punto politico però è proprio questo, perché anche in provincia di Frosinone l'esasperazione del "correntismo" ha determinato problemi al Pd. Specialmente alle comunali.