Raggiungere ogni punto della città in soli dieci minuti. Come? Grazie all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi: bus elettrico su corsia dedicata, ascensore inclinato e piste ciclopedonali. Un'idea che il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha messo nero su bianco nel programma elettorale. E che sta portando avanti con la sua amministrazione. A distanza di un anno il primo cittadino è determinato a raggiungere tutti gli obiettivi e non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Tutto questo per lasciare una città più moderna, più vivibile e soprattutto meno inquinata.

Dopo la pausa estiva, quali saranno le priorità dell'amministrazione per l'autunno?

«Le priorità dell'amministrazione restano invariate: sono quelle indicate, nero su bianco, nel programma amministrativo redatto e sottoscritto dalle forze che un anno fa hanno ottenuto il consenso dei cittadini di Frosinone. I punti su cui continuerà a snodarsi la nostra azione riguardano la realizzazione di una visione di città veramente smart, sostenibile, connessa digitalmente, di livello culturale elevato, appetibile per qualità della vita, servizi e funzionalità. Una città in cui sia possibile, tramite piste ciclopedonali, nuovo ascensore inclinato e bus elettrico su corsia dedicata dallo scalo a via Moro, raggiungere ogni punto della parte alta o bassa in 10 minuti. Una visione che può diventare realtà solo con il contributo di ognuno».

Le fibrillazioni politiche in maggioranza delle ultime settimane hanno lasciato strascichi o è tutto a posto con gli aventiniani?

«Il confronto, in democrazia, è fondamentale, sia qualora avvenga mediante un dialogo continuo e costruttivo internamente alla maggioranza, sia che coinvolga nella giusta dialettica, in modo franco e mai pregiudiziale, le forze di minoranza. La coesistenza di opinioni differenti è un valore aggiunto, purché ogni interlocutore sia animato dalla sola volontà di agire per il bene della collettività e non per motivi diversi o personali. Dietro ogni progetto dell'amministrazione c'è un grande lavoro di pianificazione ispirato a efficienza e efficacia, ottimizzazione e razionalizzazione degli investimenti.

E per far questo, è necessario il contributo costruttivo degli amministratori insieme al coinvolgimento del tessuto sociale. Un esempio? Il vasto programma della strategia territoriale, che intende cambiare il volto della città in senso green, inclusivo, smart, è stato illustrato e discusso alla presenza degli stakeholder del territorio e degli amministratori comunali, per recepire indicazioni e proposte. L'obiettivo è imprimere una svolta epocale tramite una mole di investimenti, di cui il Comune è risultato beneficiario, pari a 36 milioni. Lo stesso Pums aveva beneficiato del contributo da parte di cittadini e associazioni, così come il piano di gestione per Frosinone Alta.

La nostra città merita di raggiungere traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi, adeguati al suo rango di capoluogo. Ciò sarà possibile solo tramite un lavoro di squadra che veda tutta l'amministrazione, sindaco, assessori, consiglieri delegati, consiglieri di maggioranza e minoranza, onorare con dedizione ogni giorno l'incarico conferito dai propri concittadini. Un obiettivo, questo, che può essere raggiunto facendo tesoro anche di critiche e rilievi se mossi con onestà intellettuale e trasparenza, con spirito propositivo e concreto, nel solo interesse della città».

Ipotesi di allargamento della maggioranza. Se ne è parlato di recente. Una suggestione o c'è qualcosa di più?

«Ogni ipotesi di azione amministrativa va valutata a partire dal preciso programma di governo, condiviso e sottoscritto lo scorso anno da tutte le forze in campo, per lo sviluppo e la crescita della città e portato avanti senza pregiudiziali».

Piste ciclabili e Brt. Due temi che hanno surriscaldato il dibattito in città e sulla stampa. L'amministrazione andrà avanti o i progetti saranno rivisti?

«Piste ciclabili e Brt fanno parte del più ampio piano dell'amministrazione per migliorare la qualità dell'aria e per tutelare, quindi, la salute dei cittadini, in particolar modo dei più piccoli. Il sistema di mobilità va ripensato anche alla luce della futura entrata in vigore di normative che non consentiranno più la circolazione di vetture a motore termico, con conseguenti disagi per quelle fasce che non potranno permettersi l'acquisto di auto di ultima generazione.

L'amministrazione andrà avanti sui temi che riguardano l'ambiente e, quindi, la salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini, tenendo conto anche delle risultanze delle attività di monitoraggio, analisi critica e revisione del piano urbano della mobilità sostenibile e del piano urbano del traffico, attività affidate alla società specializzata Leganet, con redazione del rapporto ambientale. Sia il piano urbano del traffico che il piano urbano della mobilità sostenibile, varati nel 2020 con la supervisione dell'assessorato alla polizia locale e approvati in consiglio comunale nel 2021, prevedevano delle linee guida generali in merito all'adozione di sistemi di mobilità sostenibile come le ciclopedonali, i parcheggi di interscambio modale e l'utilizzo di mezzi come il bus elettrico a corsia preferenziale. In vista della concreta realizzazione di infrastrutture che cambieranno il volto del capoluogo e la cultura stessa con cui faremo i nostri spostamenti quotidiani, era dunque necessario un aggiornamento di Pums e Put. In particolare, ho chiesto, in prima persona, che l'aggiornamento dei piani tenga in massima considerazione i quadranti del centro storico e della parte bassa della città».

Le polemiche sono state dovute a progetti non idonei o la città culturalmente non è ancora pronta a una simile rivoluzione?

«Ogni cambiamento, piccolo o grande, porta con sé resistenze o imprevisti, ed è normale che sia così. Ma la posta in gioco è il futuro dei nostri figli. Abbiamo il dovere di centrare gli obiettivi di breve periodo indicati dall'Europa facendoci trovare pronti con una città preparata e rimodellata che metta al centro una mobilità completamente rivoluzionata nella direzione della sostenibilità. La modernizzazione del sistema di spostamento del capoluogo si rende necessaria a partire da dati inoppugnabili, da studi e ricerche condotti da esperti e specialisti, certificati da enti e istituzioni.

Senza dimenticare che la salvaguardia dell'ambiente va di pari passo con lo sviluppo socioeconomico e l'incremento della qualità della vita. Le polveri sottili che respiriamo quotidianamente sono correlate all'insorgenza di patologie e ciò accade in una città, come la nostra, in cui si registrano dati allarmanti in relazione alla presenza di neoplasie, malattie polmonari e cardiovascolari. La soluzione a queste problematiche è nell'incremento del trasporto pubblico e nella costruzione di una viabilità alternativa».

Il sogno nel cassetto del sindaco Mastrangeli qual è?

«La potenza del sogno e dell'immaginazione è enorme, ma deve essere accompagnata dalla volontà di rimboccarsi le maniche e lavorare quotidianamente avendo ben chiaro l'obiettivo da raggiungere. E il mio è portare a termine il mio impegno da sindaco lasciando una città più moderna, bella, pulita, accogliente. Una città dove far crescere con soddisfazione e salute i propri figli».