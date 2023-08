Il sindaco di Pignataro Interamna e la società De Vizia hanno sottoscritto una transazione. Il gruppo consiliare di opposizione annuncia battaglia e pone alcune domande. «La giunta comunale precedente e quindi l'allora e attuale vicesindaco Andrea Costanzo e l'assessore al bilancio Marcello Cavaliere furono informati della transazione sottoscritta dal sindaco il 25 marzo 2023? Non era un obbligo della giunta comunale autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dell'accordo con De Vizia?» chiede il capogruppo Luigi Risi.

Insomma, al di là del contenuto della transazione, su cui pure la minoranza nutre molte perplessità, quello che preoccupa Luigi Risi e i suoi sodali è la forma. Secondo loro, il sindaco Benedetto Murro non sarebbe passato prima della sottoscrizione dalla giunta municipale né dal consiglio. E neppure avrebbe chiesto il parere del revisore dei conti.

«Considerato il debito consistente, non era opportuno il parere del revisore dei conti? Considerato che la transazione impegna i bilanci per gli esercizi finanziari successivi, la competenza è non è del consiglio comunale?A queste prime domande occorre con senso di responsabilità dare alcune risposte» auspica Risi. «Ci auguriamo – ribadisce inoltre l'esponente di "Prima Pignataro" – che i protagonisti dell'epoca (25 marzo 2023) chiariscano fino in fondo quale è stato, se ci fu, il loro "coinvolgimento" nella vicenda».