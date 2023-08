Concorsi e nuove assunzioni in Comune: arriva la risposta del sindaco Emiliano Cinelli al gruppo consiliare "Monte nel Cuore". Una risposta dura. «Sono gravi le esternazioni che intendono addebitare presunte violazioni di trasparenza a chi, sin dal primo giorno di pubblicazione dei bandi, si è adoperato per assicurarne la più ampia conoscibilità sia attraverso le forme prescritte dalla legge sia sui social. Le dichiarazioni di Coratti e Viscari sultano del resto smentite proprio dall'ampia partecipazione fino ad oggi registrata e che si prevede ancora più consistente fino alla scadenza dell'8 settembre».

Il sindaco alza il tiro contro i due esponenti della minoranza: «Il gruppo non è nuovo a queste illazioni gratuite - dice Cinelli - non ultimo il riferimento di una connessione di questa amministrazione con il caso Allumiere. Sono accuse che non intendiamo far cadere nel dimenticatoio e per le quali ci riserviamo di percorrere le vie legali».

Poi l'aspetto più politico della querelle: «Le affermazioni di Coratti e Visca denotano anche disattenzione nella trattazione delle questioni esaminate in consiglio comunale, come l'approvazione del Dup 2023-2025, e nell'analisi degli atti amministrativi adottati. D'altra parte una lettura più accurata della programmazione del fabbisogno di personale inserita nel "Piano 2023-2025" avrebbe consentito di capire il perché delle scelte operate dall'amministrazione, anche in ordine al concorso già in passato bandito per l'assunzione di una figura di "comandante", per il quale nessuna prova è mai stata svolta. Pertanto, l'annullamento per un "discutibile vizio di forma" e la "prima scrematura" esistono solo nell'immaginazione dei consiglieri Visca e Coratti».

Cinelli replica punto per punto: «Si sono detti stupiti per la scelta di bandire dei concorsi per soli esami anziché per titoli ed esperienza. L'amministrazione ha inteso assicurare che tutti i candidati, specie quelli più giovani e quindi con meno titoli ed esperienza, possano procedere dalla stessa linea di partenza. Che esperienza ha un giovane appena diplomato o laureato? Perché penalizzarlo? Probabilmente i giovani non fanno parte delle priorità della politica della lista "Monte nel Cuore"». Infine l'invito a tutti gli interessati ai concorsi banditi: «Abbiate fiducia nelle istituzioni e partecipate confidando nelle vostre capacità e preparazione, senza lasciarsi scoraggiare da chi tenta di gettare un'ombra sull'operato di questa maggioranza».