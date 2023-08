La carenza di personale nelle scuole del Lazio rischia di mettere a repentaglio la qualità dell'offerta didattica.

A manifestare preoccupazione in merito la consigliera regionale Eleonora Mattia, che ha chiesto un'audizione alla della IX commissione Scuola e diritto allo studio, di cui è membro.

«Siamo preoccupati per la carenza di organico nelle scuole del Lazio – dichiara – in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, in cui risultano mancare all'appello 113 presidi, 9.000 insegnanti e 1.500 operatori e impiegati scolastici. Ciò – prosegue la consigliere regionale – mina la qualità dell'offerta didattica e non permette di garantire alle studentesse e agli studenti il pieno godimento del diritto allo studio. Per questo – conclude – ho chiesto di convocare un'audizione urgente in IX commissione con l'assessore Orlando Tripodi, l'ufficio scolastico regionale, l'associazione nazionale presidi del Lazio e le organizzazioni sindacali»