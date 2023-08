Sicurezza urbana, l'arma vincente è la collaborazione. La proposta lanciata dal consigliere delegato Gianluca Quadrini all'onorevole Luisa Regimenti, che vede il diretto coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria e delle polizie locali per attivare un forum ad hoc, piace a Cassino.

Nelle scorse settimane, proprio la città martire, è stata oggetto di un duro provvedimento della Questura a seguito di gravi fatti legati alla deriva della movida, con la disposizione delle chiusura di un locale per 20 giorni. La creazione di una sinergia tra attori primari nell'attività di prevenzione - a garanzia della sicurezza urbana - rappresenta il punto da cui partire.

Il consigliere delegato alla sicurezza urbana, Gianluca Quadrini, insieme al segretario generale Giuseppe De Righi, hanno infatti scritto all'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio Luisa Regimenti per sottolineare l'importanza dell'iniziativa: l'attivazione del "Forum per la sicurezza urbana". «Iniziativa nella quale si dovranno affrontare in un'ottica di condivisione con gli enti locali e con i comandi dei corpi di polizia locale, le varie questioni di rilievo afferenti la sicurezza delle nostre città e dei nostri paesi. Riteniamo che l'iniziativa rivesta in sé un'importanza grandissima, sia per fare il censimento della situazione attuale in termini di sicurezza, sia per verificare lo stato operativo a livello locale in termini di personale e di attrezzature» sottolinea Quadrini.

La proposta risulta particolarmente importante per un territorio, come quello di Cassino, in cui in più di un'occasione la deriva della movida ha tratteggiato la linea precisa su cui intervenire. L'ultimo provvedimento, solo in ordine di tempo, ha riguardato proprio il centro cittadino: dopo la rissa avvenuta in un locale di corso della Repubblica - divenuta virale dopo il filmato girato da un avventore - il questore di Frosinone, Domenico Condello, ha decretato la sospensione d'urgenza della licenza del bar per 20 giorni. A motivare il provvedimento sono stati diversi elementi emersi durante la fase istruttoria.

«È stato infatti accertato che non era la prima volta che all'interno del bar si verificava una rissa - hanno spiegato dalla Questura - Dato che già nel mese di ottobre dello scorso anno c'era stato un altro episodio degenerato in un violento scontro tra quattro soggetti». Non solo. «A seguito dell'eccessivo consumo di alcool somministrato all'interno del locale in questione, una minore di 14 anni aveva accusato un malore tanto da dover ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale cittadino» hanno continuato. Purtroppo non l'unico episodio.

La possibilità di creare un forum dedicato alla sicurezza urbana piace all'amministrazione di Cassino. «Credo che i risultati migliori siano sempre quelli prodotti dal lavoro di squadra - ha affermato l'assessore comunale alla Polizia urbana, Monica Capitanio - La proposta è molto valida e siamo pronti a sostenerla. Crediamo in particolar modo nel coinvolgimento delle associazioni, vera risorsa dei territori. E in tal senso posso dire che a settembre attiveremo una serie di collaborazioni con realtà associative puntando sulla sicurezza stradale. Per quanto riguarda la sicurezza urbana nella nostra città, come annunciato, a settembre riprenderemo le attività intraprese e il dialogo con la prefettura e gli attori preposti».