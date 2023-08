Nemmeno il placido e vacanziero ponte di Ferragosto ha contribuito a smorzare, anche solo per un po', gli animi nel centrodestra cittadino. E guai a parlare di vacanze: «Le ferie cominceranno a luglio del 2024. Anzi no, perché saremo impegnati ad amministrare la città. Le lascio fare agli altri», dice con qualche punta di malizia un esponente di rilievo dell'assise civica, protagonista, tra gli altri, delle tattiche al cardiopalma in corso nel centrodestra.

Le dinamiche

Inutile dire che questa intricata trama che dovrebbe prendere il nome di coalizione (?) sembra essersi arenata al capitolo primo: quello del dialogo. Che è praticamente inesistente. Anzi, c'è, ma per interposta persona: a trasmettere i messaggi sono infatti i cronisti, che ospitano quotidianamente dichiarazioni e riferimenti dei vari esponenti verso gli altri esponenti. In quattro anni di opposizione nuda e cruda verso la maggioranza Salera, il centrodestra, e i civici, hanno condotto battaglie comuni.

Soprattutto contro il progetto della riqualificazione del corso della Repubblica, che ha visto la quasi totalità della minoranza picconare l'amministrazione a suon di interrogazioni, bagarre in aula, finanche mediante un esposto in Procura che, per ora, resta lettera morta. «Finalmente la quadra è stata trovata», si diceva ad aprile. L'orlo per intelaiare la tela. Ma è stata una mera fiammata di passione, sfumata nel giro poche settimane. Le smagliature restano, e pesano come mai. Lo si vede chiaramente adesso, dove a contendersi l'egemonia a destra del Pd ci sono tanti pretendenti per un posto solo.

Da un lato c'è il "Comitato per le primarie", che nel suo "manifesto" sostiene di rappresentare il civismo puro. Ma a vedere i curriculum degli aderenti pare chiaro che di "civico" c'è ben poco, semmai c'è la volontà, per la prima volta, di voler imboccare una strada lontana dagli irrigidimenti dei partiti. Una scelta tutt'altro che avventata, ma ben congegnata che consentirà, e lo si vede, di poter "imbarcare" anche esponenti finora estranei alla galassia del centrodestra cassinate: da Massimiliano Mignanelli ad Armando Russo, fino al "progressista" Renato De Sanctis. Sono i nomi a contare, non le digle, tantomeno il pedigree politico.

Gli altri promoters del "Comitato" sono Benedetto Leone (vicino all'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli), Giuseppe Sebastianelli (decano "inquilino" della sala Di Biasio, che per ben venti anni ha ricoperto, senza mai una macchia, il ruolo di consigliere comunale), Franco Evangelista (che di fatto ricopre il ruolo di capodelegazione di FdI in consiglio comunale) e Laura Borraccio.

Restano fuori, appunto, i partiti. A parte la Lega, che sostiene il progetto della consultazione popolare. Fratelli d'Italia e Forza Italia continuano a procedere sui loro passi. Ma gli inciampi sono continui: ormai il dialogo tra i meloniani è inesistente: il dirigente regionale Gabriele Picano e la coordinatrice civica Angela Abbatacola gravitano su orbite distanti. Ognuno balla da solo. Per non parlare di Evangelista, che ha l'obiettivo di «smontare la gabbia di Mario Abbruzzese, che si nasconde dietro il "Comitato"».

Insomma, il centrodestra è ancora concentrato a sfogliare la margherita. E l'unità si allontana sempre di più.