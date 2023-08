Forse saranno in sei, ma alcune indiscrezioni che circolano dicono che potrebbero essere anche di più. Le primarie del centrodestra, anzi, dei "civici" di Cassino, infiammano il dibattito politico, tra aspiranti candidati e partiti "invisi" che si sforzano nel tentativo di mandare tutto a carte e quarantotto.

Ma ormai pare sia troppo tardi: i promoters del "Comitato" hanno già annunciato il loro "manifesto" politico che racchiude intenzioni e obiettivi di quella che pare essere la coalizione dell'opposizione Salera, considerato l'alto numero di consiglieri di minoranza, sei in totale, che, con i dovuti distinguo, hanno scelto di sposare la strada della consultazione popolare per scegliere proprio l'anti-Salera. Per questo a palazzo De Gasperi e nelle segreterie di partito hanno in mano il cannocchiale per guardare ogni mossa e provare a sventare una strada che inevitabilmente farà naufragare l'unità del centrodestra.

E sale intanto la curiosità per il totonomi. Tutti vogliono essere protagonisti, chi da candidato, chi da semplice sostenitore. Per evitare che il numero di pretendenti sia elevato, dal "Comitato" lanciano un monito: «Si candidi solo chi è sicuro di avere un gruppo che lo sostenga».

L'intuizione di percorrere una strada di per sé innovativa ed alternativa ai tradizionali schieramenti in campo, però, rischia di avere un effetto boomerang.

La competizione tra i vari aspiranti alla candidatura a sindaco, infatti, è cominciata a salire e non è affatto certo che coloro che usciranno sconfitti dalla consultazione, poi, si subordineranno al vincitore. Il rischio di una frattura è alto. Tra i nomi che circolano, ci sono quelli di Franco Evangelista, Gianrico Langiano, Giuseppe Sebastianelli e Benedetto Leone. Ma la lista potrebbe crescere ancora.