Le polemiche appaiono rientrate. Inoltre l'esito delle ultime votazioni in consiglio comunale ha fatto capire a tutti che in realtà nessuno vuole la crisi in maggioranza: i 22 voti sul documento contabile di previsione e i 19 sugli equilibri di bilancio sono stati più di un segnale. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha ottenuto le risposte che voleva. Nel momento più difficile (all'indomani del pirotecnico vertice di maggioranza sul Bus Rapid Transit) il primo cittadino ha rilanciato: meglio le elezioni anticipate. Non "bluffava" ed è stato proprio questo l'elemento che ha fatto la differenza. Anche perché è emerso chiaramente che potevano esserci delle "sponde" importanti e significative con alcuni esponenti e gruppi delle opposizioni.

Fra l'altro il 2024 sarà un anno importante sul piano elettorale. Intanto perché ci saranno le europee, competizione parametrata sul proporzionale. Ogni partito si conterà ovunque. Poi ci sono le amministrative, che in Ciociaria vedranno 39 Comuni alle urne. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano. Il capoluogo è diventato una roccaforte del centrodestra, con le tre vittorie consecutive messe in fila. Complicato per chiunque assumersi la responsabilità di una crisi a Frosinone quindi.

Ciò non toglie che sul piano amministrativo il dibattito non mancherà. Specialmente sui temi della mobilità. Anche perché per settembre è attesa la relazione dei tecnici sugli approfondimenti relativi al Piano urbano della mobilità sostenibile. Contemporaneamente si bandirà la gara per il Bus Rapid Transit. Proprio all'interno della maggioranza non sono mancate polemiche su questi argomenti. C'è quindi la riqualificazione di piazzale Kambo. In una recente intervista a Ciociaria Oggi il sindaco Riccardo Mastrangeli ha detto: «In tutte le principali città italiane le piazze sono chiuse al transito delle auto: da Napoli a Trieste.

Le automobili non transiteranno a piazzale Kambo, che dunque sarà totalmente pedonalizzato. Le uniche eccezioni saranno rappresentate naturalmente da situazioni di emergenza: per esempio un'ambulanza... Il Brt potrebbe passare sul sagrato della Sacra Famiglia: ogni dieci minuti e in uno spazio assai limitato. La piazza dello Scalo e il Brt determineranno la necessità di ridisegnare la mappatura della viabilità allo Scalo. Se poi aggiungiamo il trasporto pubblico locale, le piste ciclabili e tutto il resto, la viabilità dovrà essere ridisegnata in tutta la città. È per questo che abbiamo affidato a Leganet questo tipo di compito. Occorrono studi e valutazioni tecniche, a cominciare dai flussi di traffico».

Il consigliere Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), ha affermato a proposito di piazzale Kambo: «Chiederò al sindaco, una volta terminati i lavori, di attivare gli uffici per predisporre eventi che possano richiamare e riempire la piazza di persone per cercare di isolare certi fenomeni. Mi farò portavoce, inoltre, anche di chiedere un maggiore controllo da parte dei vigili urbani e tornare finalmente a vivere in piazza». Evidente che Pizzutelli immagina una piazza non completamente pedonalizzata. In questi mesi il dibattito non è mancato, per esempio sui tracciati delle piste ciclabili. E sul percorso del Brt. Il sindaco Mastrangeli però ha dimostrato sia di saper ascoltare le richieste dei quartieri, sia di saper tenere il punto su determinati aspetti. La linea non cambierà.

C'è un altro elemento sul quale ragionare: per il Bus Rapid Transit in particolare bisogna tener presente che sarà operativo nel 2026. La domanda è: perché alimentare le polemiche in questa fase?

In autunno si capiranno meglio pure le dinamiche all'interno delle opposizioni. La stagione si è chiusa con l'apertura della Lista Marini (Andrea Turriziani) su alcune tematiche amministrative. Ma bisognerà guardare con attenzione pure le mosse del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Specialmente in una prospettiva di medio periodo: leggasi elezioni europee. Nel Pd i malumori di Angelo Pizzutelli sono una realtà.