I primi di settembre sarà indetta la gara relativa al Bus Rapid Transit. Il tema non dovrà tornare all'attenzione del consiglio comunale, ragione per la quale sotto questo punto di vista non ci saranno "esami" per la maggioranza di centrodestra. Anche perché il progetto sarà operativo nel 2026. Dunque si tratterà di capire quale sarà il dibattito interno alla coalizione, considerando che ci sono alcune richieste di modifica del tracciato. In autunno dunque si comprenderà meglio la situazione all'interno della maggioranza.

Davanti ci sono quattro anni di consiliatura e le fibrillazioni delle scorse settimane appaiono superate. Almeno in questo momento. Oltre al Brt, anche le piste ciclabili e i lavori di riqualificazione di piazzale Kambo sono temi sui quali si misurerà il livello di coesione del centrodestra. Anselmo Pizzutelli, consigliere della Lista Mastrangeli, ha le deleghe allo Scalo. Da mesi Pizzutelli non rinuncia a dire la sua e in più di un'occasione è entrato in rotta di collisione con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Però nei momenti topici (documento contabile ed equilibri di bilancio) Anselmo Pizzutelli non ha fatto mancare mai il suo voto. Si tratta di un particolare da non sottovalutare. Specialmente con riferimento ad alcuni scenari degli ultimi tempi. Con l'apertura della Lista Marini al sindaco Mastrangeli sulla mozione riguardante il futuro dell'Aeroporo Moscardini. Pure il consigliere Andrea Turriziani è dello Scalo. La partita a scacchi però è tra Riccardo Mastrangeli e Anselmo Pizzutelli. Poi naturalmente ci sono altre situazioni nel centrodestra. Il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) è uno dei big della coalizione. Sul percorso del Brt ha chiesto delle modifiche. Soprattutto nel tratto di via Aldo Moro.

Ricordiamolo il percorso: il Bus Rapid Transit partirà da De Matthaeis, effettuerà la rotatoria, poi proseguirà lungo via Aldo Modo e poi imboccherà via Marittima e via Don Minzoni. Quindi ci sarà un passaggio sul sagrato della Chiesa Sacra Famiglia, poi prenderà la direzione di via Licinio Refice e piazza Pertini. Quindi rotatoria, via Valle Fioretta, via Monteverdi e poi via Marittima. In via Aldo Moro ci sarà il doppio senso di marcia (da e verso De Matthaeis) e questo comporterà un incrocio tra i bus. Naturalmente non c'è soltanto questo. Il sistema dei sensi unici e dei posti auto per i parcheggi (alcuni "salteranno") inciderà molto sul Piano urbano della mobilità sostenibile.

Riflettori accesi anche sulle opposizioni. Il centrosinistra viene da tre sconfitte consecutive al Comune di Frosinone e il tema di una candidatura a sindaco da individuare per tempo continua ad essere sottovalutato. Nel 2012 la frattura tra Michele Marini e Domenico Marzi, nel 2017 e nel 2022 la corsa ad ostacoli per due esponenti di alto livello: Fabrizio Cristofari e Domenico Marzi (peraltro due volte sindaco). Entrambi però hanno dovuto fare i conti con i ritardi e le divisioni della coalizione. In questo momento ci sono alcune situazioni che vanno considerate. Angelo Pizzutelli, capogruppo del Pd e costantemente tra i più votati, ha più di qualche malumore nei confronti del partito. Naturalmente non fa polemiche, ma il tema c'è. Probabilmente si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso dai livelli cittadini e provinciali dei Democrat. Inizialmente per le elezioni del 2022 il candidato sindaco doveva essere lui.

Poi Francesco De Angelis e Luca Fantini gli chiesero un passo di lato per sostenere Mauro Vicano. Alla fine però la strambata di Nicola Zingaretti, allora presidente della Regione Lazio, che portò alla discesa in campo di Domenico Marzi. La sensazione è che Angelo Pizzutelli stia esaminando il quadro politico con grande attenzione. Ma bisognerà vedere pure l'evoluzione di altre situazioni: le scelte di Andrea Turriziani (Lista Marini), ma anche quelle del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Mentre il Partito Socialista Italiano di Vincenzo Iacovissi mantiene una posizione di autonomia. E di distanza dal Partito Democratico.