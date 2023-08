La seduta consiliare di martedì sera ha dimostrato che su tematiche importanti (come la mozione riguardante il futuro dell'Aeroporto Moscardini) è possibile un'impostazione bipartisan. Perfino con convergenze tra maggioranza e opposizione. Una situazione che il sindaco Riccardo Mastrangeli può "cavalcare" in una fase nella quale la maggioranza potrebbe avere dei problemi di numeri. Attenzione però: il condizionale è d'obbligo perché sui temi fondamentali e decisivi la coalizione di centrodestra c'è sempre. Il documento contabile è stato votato con 22 voti (su 22 esponenti di maggioranza). Gli equilibri di bilancio con 19 e 3 assenze ad agosto sono assolutamente fisiologiche considerando il periodo di ferie. Gli spunti e le considerazioni non mancano.

Posizioni da presidiare

La maggioranza è composta da 22 consiglieri: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. L'assetto della Giunta: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Quindi c'è Alessandra Sardellitti, sostenuta da Mauro Vicano. Inoltre Mastrangeli ha attribuito alcune deleghe ai consiglieri, in particolare a due rappresentanti della sua lista civica (Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone), che non esprime assessori nell'esecutivo. In questi mesi ci sono stati tre episodi che hanno determinato fibrillazioni in maggioranza. Il primo quando, prima del voto sul Piano di gestione del servizio di igiene urbana, quattro consiglieri lasciarono l'aula: Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia), Giovanni Bortone (Lega). Il secondo dopo la pubblicazione della foto che ritraeva vicini il sindaco Riccardo Mastrangeli e il leader del Polo Civico Gianfranco Pizzutelli durante una manifestazione dell'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega). Il terzo nella riunione di maggioranza sul Brt, con botta e risposta e polemiche al vetriolo. Il sindaco Mastrangeli ha fatto sapere "urbi et orbi" di preferire elezioni anticipate ad una strategia di logoramento. Mentre la foto Mastrangeli-Pizzutelli aveva provocato la levata di scudi di diverse forze della maggioranza. In primis la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. In realtà è successo che nel centrodestra tutti (nessuno escluso) hanno capito che la situazione poteva sfuggire di mano e che alla fine la maggioranza poteva cambiare. E, con essa, gli assetti dell'esecutivo. Ergo, sia sul documento contabile che sugli equilibri di bilancio nessuno ha voluto lasciare il fianco scoperto. Inoltre l'assessore alle finanze Adriano Piacentini ha fatto capire chiaramente che entrambe le delibere erano politicamente decisive.

L'orizzonte delle opposizione

Erano 8 gli esponenti delle opposizioni presenti alla seduta di martedì. Pure in questo caso 3 assenze. Voto contrario sul bilancio (atto politico), convergenza bipartisan sulla mozione del Moscardini (tematica di profilo "istituzionale" oltre che amministrativo). Ci sono stati dei segnali importanti che possono essere interpretati come una volontà della minoranza di essere centrale nelle dinamiche consiliari. Come era sembrato nei mesi scorsi dopo il confronto sull'impianto di risalita. Ricordiamo infatti che le opposizioni sono due. Il centrosinistra ha 10 consiglieri: il candidato sindaco Domenico Marzi, 3 del Pd, 3 della Lista Marzi, 2 del Polo Civico, 1 della Lista Marini. Il Partito Socialista ha 1 consigliere: il candidato sindaco Vincenzo Iacovissi. Quando nelle scorse settimane il ritorno alle urne sembrava un'ipotesi percorribile, tra le domande che circolavano c'era pure la seguente: l'opposizione di centrosinistra sarebbe pronta? Dopo tre sconfitte consecutive la minoranza dovrebbe cercare di dotarsi perlomeno di una cabina di regia.

La Lista Marini

Il coordinatore della lista civica, Francesco Trina, aveva lanciato dei messaggi inequivocabili nei giorni passati. Uno in particolare: «La Lista Marini voterà a favore della mozione pro aeroporto militare. È bastata una cordiale telefonata del Sindaco per decidere, con il nostro consigliere Andrea Turriziani, di ritirare l'emendamento presentato». Poi durante il dibattito in aula le cose sono andate diversamente e l'emendamento presentato da Angelo Pizzutelli (Pd) è stato votato all'unanimità, così come la mozione della maggioranza. L'altra sera in aula, prima dell'inizio della seduta, non sono sfuggiti i colloqui di Andrea Turriziani con assessori e consiglieri del centrodestra. Ma ipotizzare una convergenza con la maggioranza non è possibile. Non in questo momento peraltro.

Il fattore mobilità urbana

All'interno della maggioranza la prova del nove ci sarà sul Piano urbano della mobilità sostenibile. Vale a dire sul percorso del Bus Rapid Transit e sul tracciato delle piste ciclabili. Specialmente allo Scalo. Malumori, dubbi e polemiche non sono mancati in questi mesi. Ferma restando la possibilità di qualche modifica, la sensazione è che su questo argomento si farà la differenza. Anche perché in effetti ci sono tre anni di tempo prima che il Brt sia operativo. Diversa la prospettiva per la riqualificazione di piazzale Kambo: i tempi sono più stretti e il tema è fondamentale per il quartiere della Stazione. Infine, va considerato che nel 2024 si voterà per le europee (il 9 giugno). Un appuntamento al quale tutti i partiti guardano con estrema attenzione. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che si voterà con il proporzionale. Difficile che i partiti del centrodestra possano consentire una crisi politica in un Comune capoluogo. Anche se le variabili di carattere locale non mancano. E le elezioni anticipate non sono uno scenario che sembra preoccupare il sindaco Riccardo Mastrangeli. Tra settembre e dicembre la maggioranza effettuerà test determinanti.