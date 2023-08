Alla fine le assenze non hanno pesato sulla votazione per gli equilibri di bilancio. Nessun colpo di scena e il documento è stato approvato con diciannove voti favorevoli e otto contrari. In linea quindi con l'ultima seduta: nuova prova di forza della maggioranza dunque. Evidente che nel centrodestra nessuno vuole restare con il cerino in mano. Le ferie non hanno influito: tre assenze nelle file della maggioranza, tre in quelle dell'opposizione.

La seduta

La cronaca. Concluso l'appello si parte con la seduta. L'assessore al bilancio Adriano Piacentini illustra la relazione sugli equilibri di bilancio. «Abbiamo impegnato risorse su alcuni comparti che avevano bisogno di essere implementati a causa di nuovi contenziosi sopraggiunti – spiega – Ovviamente gli accantonamenti possono variare. Le maggiori entrate che registriamo riguardano le spese che noi abbiamo anticipato nell'ambito del centro dell'impiego. Ci sono poi alcuni comparti che caratterizzano i servizi sociali. E anche 147.000 euro che sono entrati nelle nostre casse. Poi abbiamo allineato 10.000 e 15.000 euro per il centro storico. E rientra anche l'esproprio di un terreno alla stazione». Conclusa la relazione il primo a prendere la parola è il capogruppo del Partito Democratico Angelo Pizzutelli. «Mi ha colpito la relazione sulla revisione dei conti dove emerge "mancate risposte di altri settori interessati". Ovviamente fa riflettere – evidenzia – Gli altri settori perché non hanno dato risposte? L'assenza delle certificazioni da parte dei dirigenti potrebbe far rappresentare questa delibera incompleta». Ma Piacentini rassicura sottolineando che i pareri che mancano sono dei dirigenti che non hanno avuto interesse a procedere agli assestamenti di bilancio. Poi Pizzutelli annuncia il voto negativo del Partito Democratico tratteggiando anche "una polemica costruttiva per il futuro". «Per quanto riguarda gli assestamenti suggerirei di valutare e implementare iniziative a favore della cittadinanza». Ricordando che anche quest'anno è saltata la rassegna del cinema all'aperto.

Mozione sul 72° Stormo

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, ossia la mozione sulle sorti del 72° Stormo. Il consigliere della Lega Dino Iannarilli illustra la proposta di annullamento del trasferimento della Scuola elicotteristi. Sul punto non ci sono stati grossi problemi e l'aula approva la mozione all'unanimità. Passato all'unanimità dei presenti anche l'emendamento presentato dai gruppi di opposizione.