«Bene la convocazione degli Stati Generali: ma non sia un semplice esercizio dialettico. È importante arrivare all'incontro del 28 settembre con una proposta operativa di semplificazione amministrativa». Così Andrea Amata, capogruppo della Lega in consiglio provinciale. Il quale ricorda «il lavoro del Comitato per lo sviluppo che portò alla decretazione dell'area complessa». Sottolinea: «Ho apprezzato molto l'iniziativa promossa dal presidente della Provincia Luca Di Stefano, che ha convocato gli Stati Generali per affrontare il tema della desertificazione industriale nel nostro territorio».

Poi aggiunge: «Da parte mia e del mio partito piena condivisione di questa azione, che ricalca quanto già fatto dal sottoscritto nel 2015. Quando proposi e concretizzai la riattivazione del Comitato per lo sviluppo della provincia di Frosinone, nel quale erano presenti tutti gli stakeholder territoriali. Fu un'intuizione vincente perché dal lavoro di quel parlamentino locale, e condividendo le preoccupazioni del mondo imprenditoriale e dei lavoratori, nacque la proposta, poi accolta dal ministero dello Sviluppo economico, di decretare la nostra provincia Area di crisi complessa, una misura che teneva insieme l'incentivazione allo sviluppo e il sostegno alle crisi aziendali».

«Proprio alla luce di quella lodevole iniziativa – sottolinea Amata – mi preme evidenziare come questi Stati Generali non debbano ridursi ad un mero confronto verbale tra gli attori che interverranno, ma occorre mettere subito nero su bianco e rendere operative quelle iniziative e quelle misure che realmente semplifichino la vita delle aziende, permettano agli imprenditori di venire o rimanere nel nostro territorio, sempre nel rispetto dell'ambiente». Conclude: «Abbiamo davanti un'occasione storica per disegnare il futuro industriale di questa terra. E sono orgoglioso che a promuoverla sia la Provincia di Frosinone. Però, ripeto, non siano gli Stati Generali un semplice esercizio retorico, si lavori in questo lasso di tempo che ci separa dal 28 settembre per discutere una proposta operativa concreta, un vademecum di semplificazione amministrativa per ridare respiro e prospettiva alle imprese, liberandole dall'opprimente zavorra burocratica che rischia di affondarle definitivamente».

Sul tema interviene altresì Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia alla Provincia ma anche delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive di Anci Lazio. Rileva: «Con il presidente Luca Di Stefano abbiamo iniziato a riallacciare i rapporti con gli stakeholder del territorio allo scopo di arrivare nel minor tempo possibile a svolgere il ruolo centrale che compete alla Provincia quale ente di area vasta e tornare a renderci protagonisti di un confronto sistematico tra tutti (sindacato e imprese in primis) che sia funzionale ad affrontare i problemi e a progettare le politiche di sviluppo. Per questo voglio sottolineare che prendere l'iniziativa di riunire un tavolo di confronto insieme alle forze politiche provinciali, regionali e nazionali, alle imprese del territorio e a i sindacati è un atto di grande coscienza e responsabilità del presidente Di Stefano».

Continua Quadrini: «In qualità di delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive Anci Lazio e come responsabile dei rapporti con le aziende ho già avviato una progettazione che riguarda la gestione del fondo sociale attraverso il Pnrr facilitando le sinergie tra attori pubblici e privati e per allargare le relazioni ad altri importanti soggetti istituzionali. Questo per favorire l'accesso alle risorse europee e rendere più efficiente e strategico l'utilizzo delle stesse, una volta ottenute. La presenza di tutti consentirebbe di condividere quell'idea di sviluppo che può rilanciare il settore industriale della nostra provincia».

Evidente che l'iniziativa assunta dal presidente della Provincia Luca Di Stefano ha avuto l'effetto del sasso in uno stagno. Di Stefano ha scritto tra l'altro: «Non possiamo restare a guardare. Dobbiamo capire cosa non va, cosa sta facendo fuggire una generazione di aziende con i loro investimenti ed i loro posti di lavoro. È necessario capire perché non siamo più attrattivi per poi tornare ad esserlo. Per questo organizzeremo una conferenza il prossimo 28 settembre nel salone di rappresentanza della Provincia. Un incontro che vuole essere un esame collettivo della situazione: aperto ai sindaci, agli industriali, ai sindacati, alle forze produttive e sociali. Chiederò al Governatore del Lazio di essere presente. A lui dovremo fornire una serie di elementi con i quali invertire la tendenza, nelle competenze della Regione. Chiedere di cambiarlo, nelle competenze del Governo. Nessuno di noi, tantomeno me, resterà a guardare. Abbiamo degli obblighi e delle responsabilità, lo dobbiamo a un intero territorio, alle future generazioni. Ai bambini di oggi che saranno gli adulti del domani e che dovranno essere fieri di vivere e restare in questo territorio, per farlo crescere e tornare ad essere trainante nell'economia non solo locale, ma nazionale».